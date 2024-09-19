Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi - Son Dakika
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Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi

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Diyarbakır Bağlar'da kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedeni bulunan 8 yaşındaki Narin Güran'ın ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Raporda Narin'in ağız, burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı olarak öldüğü belirtildi. Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderilen raporda, Narin Güran'ın kaybolduğu gün olan 21 Ağustos'ta öldüğü tespitine yer verildi.

19.09.2024 22:59
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Kaybolduktan 19 gün sonra cansız bedenine ulaşılan 8 yaşındaki Narin'in ölümüne ilişkin Adli Tıp Kurumu raporu tamamlandı. Rapor, Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderildi.

RAPOR BAŞSAVCILIĞA GİTTİ

Adli Tıp 1. İhtisas Kurulu, 21 Ağustos'ta kaybolan ve 8 Eylül'de Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinin Tavşantepe Mahallesi'ndeki dere yatağında cansız bedeni bulunan Narin Güran'a ilişkin adli belgeler ile otopsi raporu değerlendirilerek hazırladığı raporu Diyarbakır Cumhuriyet Başsavcılığına gönderdi.

ÖLÜM TARİHİ 21 AĞUSTOS

Raporda, "mevcut verilerle Narin Güran'ın cinsel saldırıya maruz kalıp kalmadığı hususunda tıbben değerlendirme yapılamadığı", kız çocuğunun ölümünün kaybolduğu tarih olan 21 Ağustos'ta meydana geldiği belirtildi.

BACAĞI, ÖLÜM SONRASI HAYVANLAR TARAFINDAN KOPARILDI

Sol diz altından bacağın kopmasına neden olan travmanın, ölüm sonrası hayvanlar tarafından oluşturulmuş nitelikte olduğu aktarılan raporda, "Çocuğun ölümünün ağız burun kapanması ve boyuna bası sonucu oksijensiz bırakılmasına bağlı meydana gelmiş olduğu, oy birliği ile mütalaa edilmiştir." ifadesine yer verildi.

AĞABEYİNİN DİŞ İZLERİ İLE İLGİLİ İNCELEME DEVAM EDİYOR

Narin Güran'ın abisi Enes Güran'ın kolundaki diş izleriyle ilgili inceleme yapan Adli Tıp 2. İhtisas Kurulunun mütalaasının da yarın çıkması bekleniyor.

Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin\'in ölüm tarihi

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Son Dakika 3.Sayfa Güran ailesi 19 gün boyunca rol yapmış! Adli Tıp Kurumu raporu geldi! İşte Narin'in ölüm tarihi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (14)

  • Keskin Tuncay:
    Aklım almıyor bu yavrunun niye hala kesinleşmedi sebebi asırlar öncesinin cinayetleri cözülüyorken neden narin kızımızın cözülmedi 128 4 Yanıtla
  • Mehmet Akpınar:
    Allah rahmet eylesin ins suçlular cezasını bulur 93 2 Yanıtla
  • Şenel Demircan:
    Bu dünyada sakladiniz kendinizi öteki dünyada ne yapacaksınız acep gerçi siz öteki dünyayı düşünseniz bu vahşeti yapmazdiniz Büyük Allahım sizi bildiği gibi yapsın inşallah yasattiginizi yaşamadan olmeyin 77 3 Yanıtla
  • Volkan Sim:
    Mekanın cennet olsun nurlar içinde uyu küçük melek 44 3 Yanıtla
  • Ali null:
    Ulan insan şu yazıları okurken titriyor insan olan nasıl kıydınız koskoca dünyada bir bu melek gibi kızmı çok geldi birde çocuk kuran okumadan geliyormuş Allah rahmet eylesin 38 1 Yanıtla
  • ferhat eser:
    haluk özdil cinayetin sebebini youtube kanalında açıkladı yaklaşık 2 saat önce 30 6 Yanıtla
  • Nuri Sağlam:
    Türkiye'nin merak ettigi olay 1 ayda nasıl çözülemedi hayrettt 30 6 Yanıtla
  • Önder null:
    ensarioglu biliyorum diyor du 22 3 Yanıtla
  • mert çelik:
    idam kim neden kaldırdı 21 0 Yanıtla
  • ceysu:
    Allah bildiği gibi yapsın 14 0 Yanıtla
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