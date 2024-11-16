Diyarbakır'da kaybının 19'uncu günü cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin kan donduran yeni gelişmeler ortaya çıktı. Güran ailesi, Narin'in kaybolmasından hemen sonra köyde kimsenin can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle evlerine güvenlik kameraları taktırdı. Evin dört bir yanına taktırılan, köyün çevresini gören, gece görüşlü, HD özellikli, yüksek çözünürlüğe sahip kameraların asıl amacı sonradan ortaya çıktı.
Sözcü'nün haberine göre; jandarma, Narin'in cesedinin bulunduğu 8 Eylül'de Erhan ve Barış Güran'ın evinde yaptığı aramalarda bulunan kameraların görüntülerini kayıt cihazıyla saniye saniye kayıt altına aldığını tespit etti. Ailenin, jandarmanın arama çalışmalarını nerelerde yoğunlaştığını kurdukları kamera sistemiyle dev ekrandan takip ettikleri, delillerin gizlenmesi, jandarmanın farklı yönlere sevk edilmesi ve yanıltılması amacıyla ortak hareket ettikleri belirlendi.
Tek ekrandan 6 farklı noktayı görecek açıdaki kamera kayıt sistemiyle elde edilen görüntüler, "Suç delillerini gizlemek, değiştirmek veya yok etmek" suçundan aile bireyleri hakkında yürütülen soruşturma dosyasına eklendi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Güran ailesi, Narin aranırken kurduğu kamera sistemiyle jandarmayı izlemiş - Son Dakika
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