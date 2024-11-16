Güran ailesi, Narin aranırken kurduğu kamera sistemiyle jandarmayı izlemiş - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Güran ailesi, Narin aranırken kurduğu kamera sistemiyle jandarmayı izlemiş

Geniş Video İzle

Güran ailesinin, evlerine "güvenlik" amacıyla taktırdıklarını söyledikleri kamera sisteminin asıl amacı bambaşka çıktı. Narin Güran öldürüldükten sonra ailenin kameraları jandarmanın arama faaliyetlerini yakından takip etmek amacıyla taktırdıkları ve kendi aralarında buna karşı önlem aldıkları tespit edildi.

16.11.2024 15:54  Güncelleme: 16:29
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Diyarbakır'da kaybının 19'uncu günü cansız bedeni bulunan Narin Güran (8) cinayetine ilişkin kan donduran yeni gelişmeler ortaya çıktı. Güran ailesi, Narin'in kaybolmasından hemen sonra köyde kimsenin can güvenliğinin olmadığı gerekçesiyle evlerine güvenlik kameraları taktırdı. Evin dört bir yanına taktırılan, köyün çevresini gören, gece görüşlü, HD özellikli, yüksek çözünürlüğe sahip kameraların asıl amacı sonradan ortaya çıktı.

JANDARMAYI SANİYE SANİYE DEV EKRANDAN İZLEDİLER

Sözcü'nün haberine göre; jandarma, Narin'in cesedinin bulunduğu 8 Eylül'de Erhan ve Barış Güran'ın evinde yaptığı aramalarda bulunan kameraların görüntülerini kayıt cihazıyla saniye saniye kayıt altına aldığını tespit etti. Ailenin, jandarmanın arama çalışmalarını nerelerde yoğunlaştığını kurdukları kamera sistemiyle dev ekrandan takip ettikleri, delillerin gizlenmesi, jandarmanın farklı yönlere sevk edilmesi ve yanıltılması amacıyla ortak hareket ettikleri belirlendi.

GÖRÜNTÜLER SORUŞTURMA DOSYASINA GİRDİ

Tek ekrandan 6 farklı noktayı görecek açıdaki kamera kayıt sistemiyle elde edilen görüntüler, "Suç delillerini gizlemek, değiştirmek veya yok etmek" suçundan aile bireyleri hakkında yürütülen soruşturma dosyasına eklendi.

Güran ailesi, Narin aranırken kurduğu kamera sistemiyle jandarmayı izlemiş

Narin Güran, Diyarbakır, Jandarma, 3-sayfa, Bağlar, Bağlar, Güncel, Eylül, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Güran ailesi, Narin aranırken kurduğu kamera sistemiyle jandarmayı izlemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (1)

  • Ayhan Tezcan:
    bu kadar zeki olduklarını bilmiyordum jandarma buna önlem almalıydı. 6 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

15:15 Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi Kılıçlı yemin törenine katılan teğmenlerden ikisi disiplin kuruluna sevk edildi
15:06 Beşiktaş’ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı Beşiktaş'ın efsane ismi Tayfur Havutçu yoğun bakıma kaldırıldı
23:22 Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı Dışişleri Bakanı Hakan Fidan: Trump sözünün arkasında durmalı
23:07 Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti Boşanma aşamasındaki eşini öldürüp, intihar etti
23:06 Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı Bebeğin Ölümü: İki Şüpheli Tutuklandı
22:01 Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat’tan çıkış yakındır Bakan Şimşek: Kur Korumalı Mevduat'tan çıkış yakındır
21:58 İran’dan ABD’ye ’Trump’ı öldürmeyeceğiz’ sözü İran'dan ABD'ye 'Trump'ı öldürmeyeceğiz' sözü
21:29 Trump, avukatlarına Adalet Bakanlığında üst düzey görevler vereceğini açıkladı Trump, avukatlarına Adalet Bakanlığında üst düzey görevler vereceğini açıkladı
21:22 Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış Bebeğini tiner içirerek öldüren anne, suçu ablasına atmış
20:48 Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu Ev hapsi cezasına çarptırılan Serdar Ortaç, 25 milyon liradan oldu
20:02 Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava Altının fiyatını duyanlar kuyumcuya akın etti: Adeta bedava
19:31 TCMB’den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı TCMB'den Para Transferlerine Yeni Düzenleme: Ek Ücretler Kaldırıldı
19:06 AK Parti Sözcüsü Çelik’ten “sınır ötesi operasyon“ açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar AK Parti Sözcüsü Çelik'ten "sınır ötesi operasyon" açıklaması: Talimat verildiği anda TSK kara harekatına başlar
18:54 İstanbul bu akşam kıpkırmızı Trafik adeta kilitlendi İstanbul bu akşam kıpkırmızı! Trafik adeta kilitlendi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 16.11.2024 17:22:17. #1.12#
SON DAKİKA: Güran ailesi, Narin aranırken kurduğu kamera sistemiyle jandarmayı izlemiş - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.