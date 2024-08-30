Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti - Son Dakika
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Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti

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Şahinbey ilçesinde yaşanan acı olayda, 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır, fazla ses çıkardığı iddiasıyla manav tarafından vurularak hayatını kaybetmişti. Emir Baki'nin öldürülmeden önceki son görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Emir Baki'nin askeri selamlama yaparkenki duruşu yer aldı.

30.08.2024 15:41  Güncelleme: 15:56
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Acı olay, Şahinbey ilçesi Güzelvadi Mahallesi'nde 26 Ağustos tarihinde akşam saatlerinde meydana gelmişti. 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır aynı mahallede esnaflık yapan manav M.T. tarafından fazla ses yaptığı iddiasıyla pompalı tüfek ile vurularak ağır yaralanmış, kaldırıldığı hastanede tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetmişti. Emir Baki Bayındır'ın katil zanlısı M.K. ise tutuklanmıştı.

Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti

ÖLMEDEN ÖNCEKİ SON GÖRÜNTÜSÜ YÜREKLERİ SIZLATTI

Ses çıkardığı iddiasıyla öldürülen 10 yaşındaki Emir Baki Bayındır'ın öldürülmeden önceki görüntüleri ortaya çıktı. Emir Baki'nin kısa süre önce Kıbrıs'ta çalışan ağabeyi Mehmet Bayındır'ı ziyaret için gittiği ve bu sırada bir askeri selamlama görüntüleri ortaya çıktı. Görüntülerde Emir Baki Bayındır'ın askeri duruşu ve selamlamayı askerden öğrendiği anlar yer aldı.

Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti

Gaziantep, Bayındır, 3-sayfa, Kıbrıs, Suç, 3.Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Gürültü çıkarıyor diye manavın öldürdüğü 10 yaşındaki Emir'in son görüntüleri kahretti - Son Dakika
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