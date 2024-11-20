Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı - Son Dakika
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Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı

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Bursa'da bir AVM'de güvenlik görevlisi ile bir kişinin tartışması yumruklu kavgaya dönüştü. Yaşanan arbede sırasında güvenlik görevlisinin kavga ettiği kişiyi bacağından ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştığı ilginç anlar bir vatandaş tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

20.11.2024 08:04  Güncelleme: 08:14
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Bursa'da bir AVM'de güvenlik görevlisi ile bir kişinin tartışması sonrası çıkan kavgada ilginç anlar yaşandı. Güvenlik, yere düşürdüğü vatandaşı bacağından ısırdı.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında Nilüfer İlçesi Odunluk Mahallesi'nde bulunan bir AVM'de meydana geldi. Alışveriş için AVM'ye gelen bir kişi, özel güvenlik görevlisi ile henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.

O ANLAR KAMERADA

Tartışma yumruklu kavgaya dönüşürken, bir güvenlik görevlisi vatandaşın bacağını ısırarak etkisiz hale getirmeye çalıştı. O anlar ise bir kişi tarafından cep telefonuyla görüntülendi.

Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı

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Son Dakika 3.Sayfa Güvenlik görevlisi tartıştığı vatandaşın bacağını ısırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Yasin Dağlı:
    hemen kuduz aşısı yaptır. 2 0 Yanıtla
  • Özlem Çağlıyan:
    Aşıları tamdır inşallah ay hiç güleceğim yoktu. Böyle ölümlerin olmadığı çocukların ölmediği haberlerle gelin.?? 0 0 Yanıtla
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