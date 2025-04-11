Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı - Son Dakika
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Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı

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Meksika'nın Tetecala şehrinde kaydedilen bir güvenlik kamerası görüntüsü, sosyal medyada büyük ilgi gördü. Görüntülerde, sokaktan geçen hayaletimsi bir at ve binici figürü görülüyor. Video, 5,5 milyondan fazla izlenme ve 455 bin beğeni aldı. Yerel sakinler, videonun başındaki at seslerini duyduklarını ancak herhangi bir at veya binici görmediklerini belirtiyorlar. Uzmanlar, bu tür olayların genellikle ışık oyunları, kamera hataları veya dijital düzenleme ile açıklanabileceğini belirtiyor.

11.04.2025 14:37  Güncelleme: 14:48
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Meksika'nın Tetecala şehrinde geçen hafta kaydedilen bir güvenlik kamerası görüntüsü, internet dünyasında büyük ilgi gördü. Sabaha karşı 00:51'de kaydedilen görüntülerde, sokaktan geçen hayaletimsi bir at ve binici figürü görülüyor.

Videonun başında önce dörtnala koşan bir atın sesleri duyuluyor. Ardından karanlık sokakta bir anda beliren süvari figürü hızla geçiyor ve gözden kayboluyor. En ilginç detay ise kameranın net bir şekilde yakaladığı at nal sesleri.

Sosyal medyada 5,5 milyondan fazla izlenen ve 455 bin beğeni alan video, birçok kişi tarafından "başsız süvari hayaleti" olarak yorumlandı. Bazı izleyiciler, atın "derisi olmayan, çürümüş ve sadece kemikleri kalmış" bir görüntüye sahip olduğunu belirtti.

Video dikkatle incelendiğinde, sokağın kenarında oturan bir kişinin tüm olay boyunca hiçbir tepki vermeden aynı pozisyonda kaldığı görülüyor. Bu durum, yorumcuların da dikkatini çekti. Bir kullanıcı: "Orada oturan ve atı görmeyen kişi kim? Sabah ikide orada ne yapıyor?" diye sordu.

Bazı izleyiciler, görüntüde başka tuhaf detaylar da olduğunu iddia etti: "Sokağın sonundaki ışığa dikkat edin, hiç gölge yok. Son ışığa kadar atı göremiyorsunuz bile."

Yerel medya haberlerine göre, bölgedeki sakinler videonun başındaki at seslerini duyduklarını söylüyor, ancak o sırada sokakta herhangi bir at veya binici görmemişler.

Meksika'da geçmişte de benzer doğaüstü görüntüler kaydedilmiş, ancak uzmanlar bu tür olayların genellikle ışık oyunları, kamera hataları veya dijital düzenleme ile açıklanabileceğini belirtiyor.

Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı
Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı
Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı
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Son Dakika 3.Sayfa Güvenlik kamerasına takılan hayalet at ve süvari büyük panik yarattı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ramazan Karadogan:
    sallama haber hiçbirşey görünmüyor kendilerini kandırmışlar. 11 4 Yanıtla
  • Cemil Moroglu:
    buna inanan varsa elimde az kullanılmış boğaz köprüsü var satılık. 4 3 Yanıtla
  • Ferdi Korhan:
    videoyu durdurursaniz sener sen oldugunu gorursünuz at hocayi kacirmis yine 3 2 Yanıtla
  • Fatih SARIOĞLU:
    inanmak ya da inanmamak işte tüm mesele bu inanan kör cahil inanmayan Aydın. 1 2 Yanıtla
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