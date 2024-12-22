Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, kendisi ile evleneceğini eden bir şahıs yüzünden kanal binasında mahsur kaldığı anları paylaştı.
Sosyal medya hesabından "Bu çaresizlik kabul edilemez" ifadesiyle bir video paylaşan Cebeci, "Bakın şu anda kanalın önünde benimle evleneceğini iddia eden bir şizofren bekliyor. Ve ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" diyen Cebeci "şu anda binadan çıkamıyorum. Devlet beni nasıl koruyacak" diye sordu.
Görüntülerde bir muhabir ve kameramanın bina önünde Cebeci'nin taciz iddiasında bulunduğu şahısla konuştuğu görülüyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › HaberTürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci tacize uğradığı anları paylaştı - Son Dakika
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