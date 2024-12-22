HaberTürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci tacize uğradığı anları paylaştı

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Habertürk spikeri Ela Rümeysa Cebeci, kendisi ile evleneceğini eden bir şahıs yüzünden kanal binasında mahsur kaldığı anları paylaştı.

"DEVLET BENİ NASIL KORUYACAK?"

Sosyal medya hesabından "Bu çaresizlik kabul edilemez" ifadesiyle bir video paylaşan Cebeci, "Bakın şu anda kanalın önünde benimle evleneceğini iddia eden bir şizofren bekliyor. Ve ne yazık ki yasal boşluk yüzünden biz bu kişiye hiçbir şey yapamıyoruz" diyen Cebeci "şu anda binadan çıkamıyorum. Devlet beni nasıl koruyacak" diye sordu.

MUHABİR VE KAMERAMAN TACİZCİYLE KONUŞTU

Görüntülerde bir muhabir ve kameramanın bina önünde Cebeci'nin taciz iddiasında bulunduğu şahısla konuştuğu görülüyor.