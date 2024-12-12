Haberler.com\'a "Yılın Haber Sitesi" ödülü

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Ferhat Muğurtay organizatörlüğünde Portaxe'de Gelin Damat Dergisi Ödül Töreni gerçekleştirildi. Sanat, siyaset ve magazin dünyasının önde gelen isimlerini bir araya getiren töreni Ivana Sert ve Burak Törün sundu.

HABERLER.COM'A BİR ÖDÜL DAHA

Her yıl olduğu gibi bu yıl da birbirinden değerli isim ve kurumların ödüllendirildiği törende Haberler.com "Yılın Haber Sitesi" ödülüne layık görüldü. Ödülü, Genel Yayın Yönetmenimiz Av. Bedia Teymur adına sunucumuz Melis Yaşar aldı.

"HER YIL ÖNE ÇIKAN FİRMALARI TİTİZLİKLE SEÇİYORUZ"

Muğurtay törene ilişkin, "21. yılımızda, sektörün lider dergisi olarak, evlilik sektöründeki yılın başarılı firmalarını ödüllendirmek bizler için büyük bir onur. Başvurular arasında her yıl öne çıkan firmaları büyük bir titizlikle seçiyoruz. Değerlendirmelerimizi yaparken, firmaların yıl içerisindeki başarılarını, sektöre kattıkları yenilikçi değerleri ve genel performanslarını göz önünde bulunduruyoruz. Bazen, sadece bir yılını doldurmuş bir firma, gösterdiği başarı ve yenilikçi yaklaşımıyla bulunduğu bölgede sektöre büyük katkı sağlıyorsa, bu gece ödül alabiliyor. Gelin Damat Dergisi Ödülleri'ne uygun bulunan firmalar, ödüllerinin yanı sıra Gelin Damat Dergisi'nde özel reklam yayınlama fırsatı da elde ediyor. Bu, markalarının görünürlüğünü artırırken sektördeki prestijlerini pekiştiren önemli bir avantaj sağlıyor." ifadelerini kullandı.