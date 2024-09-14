Hafta sonu apar topar hastaneye getirildi! Anneden alınacak örnek, abinin yalan söyleyip söylemediğini kanıtlayacak - Son Dakika
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Hafta sonu apar topar hastaneye getirildi! Anneden alınacak örnek, abinin yalan söyleyip söylemediğini kanıtlayacak

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Diyarbakır'da öldürülen Narin Güran cinayetinde tutuklanan ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleri için, "Sinir krizi geçirince ısırdım" demesinin ardından anne Yüksel Güran hafta sonu cezaevinden alınıp Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne götürüldü. Anne Güran'dan alınacak diş ölçüsüyle ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izinin karşılaştırılacağı öğrenildi.

14.09.2024 17:17  Güncelleme: 17:34
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Diyarbakır'da Narin Güran'ın öldürülmesiyle ilgili tutuklananlar arasında yer alan ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izleri için, "Sinir krizi geçirince ısırdım" şeklinde savunma yapmasının ardından anne Yüksel Güran hafta sonu cezaevinden alınıp Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne götürüldü. Yüksel Güran'dan alınacak diş ölçüsüyle ağabey Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi karşılaştırılacak.

NARİN CİNAYETİNDE ÇOK SAYIDA TUTUKLAMA

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde 8 yaşındaki Narin Güran'ın öldürülmesine ilişkin yürütülen soruşturmada ekipler ince eleyip sık dokuyor. Olayın baş şüphelisi amca Salim Güran'ın yanı sıra Narin'in annesi Yüksel, ağabeyi Enes ve amcası Fuat Güran ile 2 kuzeni ve yengesinin de bulunduğu 8 kişi tutuklandı.

ANNENİN DİŞ ÖLÇÜSÜ ALINACAK

"Kasten öldürme ve iştirakten" tutuklanan anne Yüksel Güran, öğle saatlerinde hafta sonu olmasına rağmen Diyarbakır Gazi Yaşargil Eğitim ve Araştırma Hastanesine bağlı Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesi'ne getirildi. Doktorlar Anne Yüksek Güran'dan diş ölçüsü alacak. Ölçünün Narin'in ağabeyi Enes Güran'ın kolundaki ısırık izi ile karşılaştırılacağı öğrenildi.

Hafta sonu apar topar hastaneye getirildi! Anneden alınacak örnek, abinin yalan söyleyip söylemediğini kanıtlayacak

"SİNİR KRİZİ GEÇİRİP KOLUMU ISIRDIM"

Kolundaki diş izi ve sırtındaki derin çizikler nedeniyle daha önce gözaltına alınarak İstanbul Adli Tıp Kurumu'na götürülen ve diş izleriyle ilgili bir tespit yapılamadığı için serbest bırakılan Enes Güran'da kız kardeşinin kaybolduğu haberini alınca sinir krizleri geçirdiğini ve kendi kendine zarar verdiğini, kolunu da kendisinin ısırdığını belirterek şunları söylemişti: "Kardeşim kaybolunca köye askerler geldi. Arama faaliyetleri başlayınca ben sinir krizleri geçirdim. Sonra da kolumu ısırmaya başladım. Ardından arama ve tarama faaliyeti başladı. Aramalar sürerken mısır tarlasına gittik. Mısır'ın koçanları sırtıma değdi, ayrıca ahır ve metruk yapılarda arama yaptığımız için sırtımdaki çizikler buradaki sürtünmelerden dolayı oluştu" demişti.

Hafta sonu apar topar hastaneye getirildi! Anneden alınacak örnek, abinin yalan söyleyip söylemediğini kanıtlayacak

NE OLMUŞTU?

21 Ağustos'ta Bağlar ilçesi Tavşantepe Mahallesi'nde Kur'an kursuna giden Narin Güran çıkışta evlerine dönmeyince ailesi kendi imkanlarıyla aramış, aramadan da sonuç alınamayınca Narin'in babası Arif Güran aynı gün saat 20.00 sıralarında kızının kayıp olduğunu bildirmişti. Bunun üzerine çok sayıda arama kurtarma ekibinin sevk edildiği bölgede çalışmalar başlamış, mahalledeki evler ve köye giriş yapan araçlarda arama yapılmıştı.

Arama çalışmaları sürerken, soruşturma kapsamında Narin Güran'ın ağabeyi E.G. (18), kolundaki ısırık izleri nedeniyle gözaltına alınmıştı. İstanbul Adli Tıp Kurumu'ndaki incelemede, ısırık izlerinin Narin'e ait olup olmadığı tespit edilemeyince E.G. serbest bırakılmıştı.

Ardından Narin'in amcası, aynı zamanda kırsal Tavşantepe Mahallesi'nin muhtarı Salim Güran gözaltına alınmıştı. Aracından alınan DNA örneklerinin Narin'in kıyafetlerindeki DNA örnekleri ile eşleştiği belirlenen Salim Güran, 'kasten öldürme' ve 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçlarından tutuklanmıştı.

Daha önce aranan yerlere tekrar yoğunlaşan ekipler, mahalleye 2 kilometre uzaklıktaki Eğertutmaz Deresi'nde çalışma yaptı ve Narin'in cansız bedeni, 19. günde bulundu. Narin'in öldürüldükten sonra çuvalla dereye atıldığı, üzerinin taşla kapatıldığı tespit edildi.

Hafta sonu apar topar hastaneye getirildi! Anneden alınacak örnek, abinin yalan söyleyip söylemediğini kanıtlayacak

Diş Sağlığı, Narin Güran, Diyarbakır, 3-sayfa, Hukuk, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hafta sonu apar topar hastaneye getirildi! Anneden alınacak örnek, abinin yalan söyleyip söylemediğini kanıtlayacak - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • Murat DENİZ: kendi diş izine bakmamışlar mı bu zamana kadar, zaten kendin ısırdım demiş. 74 3 Yanıtla
  • ABDULLAH FARIS BURSA: Sener şen filmini çok izlemiş 29 5 Yanıtla
  • Zeynep Yedidağ: Deli ettiniz millleti!!! 29 0 Yanıtla
  • YURDAGÜL ALKAN: Abideki diş izleri ile annenin diş ölçüsü ne alaka? 23 0 Yanıtla
  • Cem Kaya: yahu hakkaten anlamıyorum. kendi diş ölçüsü uyuyor mu uymuyor mu? 21 1 Yanıtla
  • Ali Arslan: Nedense ben hep annenin bu işte bir numaralı isimlerden olduğunu yada bilgisi dahilinde olduğunu düşünüyorum 10 2 Yanıtla
  • Sofia Willim: ailenin hepsi yanar döner olmuş hepsi suçlu 2 0 Yanıtla
  • Yasin KIRBOĞA: ulan suçunu itiraf edecek içinizde bir delikanlı yokmu topunuzu toplasalar bir NARİN etmezsiniz 1 0 Yanıtla

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