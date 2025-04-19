Hakimler ve Savcılar Kurulu kararıyla iki il Ankara yargı çevresine dahil edildi

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Türkiye de yargıya ya mahkemelere Savcılara güvenen kaldı mı ? Benim gözümde Türkiye’de yargı ve hukuk bizim Arçelik yetkili servisi hamdi abi ile hiç bir farkı yok naçizane benim yargıya hukuk a bakışım vs saygım (hamdi abiye saygımda babasından ötürü)