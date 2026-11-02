Hakkari\'de heyelanlı alanda çalışan sondaj makinesi devrildi, can kaybı yaşanmadı

HAKKARİ (İHA) – Hakkari'nin Keklikpınar Mahallesi'nde fore kazık sondaj makinesi devrildi.

Keklikpınar Mahallesi'nde, üniversite girişindeki heyelanlı bölgede çalışma yapan fore kazık sondaj makinesi henüz bilinmeyen bir nedenle devrildi. Yol kenarında meydana gelen olayda şans eseri can kaybı yaşanmadı. Devrilen iş makinesinin, güzergahı kullanan sürücüler ve yayalar için büyük tehlike oluşturduğu ifade edildi.

Olayın ardından bölgede güvenlik önlemleri alınırken, devrilen iş makinesinin bulunduğu yerden kaldırılması için çalışmaların sürdüğü öğrenildi.

Kazanın meydana geliş nedenine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.