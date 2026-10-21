Hakkari Yüksekova'da 20 yaşındaki genç kız evinde hareketsiz bulundu, kurtarılamadı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde evinde hareketsiz halde bulunan 20 yaşındaki genç kız, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi.

Edinilen bilgilere göre, ilçeye bağlı Adaklı köyünde yaşayan 20 yaşındaki Beyza Serdar, yakınları tarafından evinde hareketsiz şekilde bulundu. İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin olay yerindeki ilk müdahalesinin ardından ambulansla Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Serdar, doktorların tüm çabalarına rağmen kurtarılamadı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.