Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu savcılığa çağrıldı - Son Dakika
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Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu savcılığa çağrıldı

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Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözlerine göndermede bulunup CHP'li belediyelerle ilgili rapor hazırlayan bilirkişinin adını ''Heybedeki turpun büyüğü'' diye açıklayınca hakkında soruşturma başlatılan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, cuma günü ifade vermek üzere savcılığa çağrıldı

27.01.2025 16:17
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Saraçhane'deki ana hizmet binasında gündeme ilişkin basın toplantısı düzenleyen İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'li belediyelere yönelik başlatılan soruşturmalarla ilgili dikkat çeken ifadeler kullandı.

İMAMOĞLU: HEYBEDEKİ TURPUN ADI S.B.

Beylikdüzü Belediye Başkanlığı sırasında bir ihale nedeniyle hakkında dava açıldığını belirten İmamoğlu, bilirkişi S.B.'nin "olmayan raporu varmış gibi mahkemeye sunduğunu" iddia etti. "Heybedeki turpun adı S.B." diyen İmamoğlu, "Arkasında çok güvendiği kişiler var. Yeni bilirkişi raporu geldi. Olmayan rapordan bahsedecek kadar gözü kara" diye konuştu.

İMAMOĞLU CUMA GÜNÜ SAVCILIKTA İFADE VERECEK

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu hakkında, bilirkişi S.B. ile ilgili bilgileri paylaştığı konuşması biter bitmez soruşturma başlatıldı. Soruşturmanın ardından yeni gelişme yaşandı. İmamoğlu cuma günü ifade vermek üzere Savcılığa çağrıldı.

BAŞSAVCILIK'TAN AÇIKLAMA VAR

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, "İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu hakkında bugün düzenlediği basın toplantısında Cumhuriyet Başsavcılığımızca yürütülen bir kısım soruşturmalar ile kamu davalarında görevli bilirkişilerden biri olan şahsı, soruşturma şüphelileri lehine sonuç doğuracak karar verilmesi amacıyla alenen hedef göstermek suretiyle, ayrıca bu amaçla ismini de açıklayarak yargı görevi yapanı etkilemeye teşebbüs ettiği tespit edildiğinden Türk Ceza Kanunu'nun 277 ve 288'nci maddeleri uyarınca resen soruşturma başlatılmıştır" denildi.

"EMNİYET MÜDÜRLÜĞÜNE TALİMAT VERİLDİ"

Açıklamada, "Ayrıca yazılı ve görsel medyada bu yönde söylemlerde bulunanlar için gerekli tespitin yapılarak soruşturma başlatılması için İstanbul Emniyet Müdürlüğü'ne talimat verilmiştir" ifadeleri kullanıldı.

İBB BAŞKANI İMAMOĞLU'NDAN İLK AÇIKLAMA

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu kendisi hakkında başlatılan soruşturmaya yönelik açıklamalarda bulundu. İmamoğlu "Bize yapılan her hukuksuzluğu, her adaletsizliği Türk Milletiyle paylaşacağız. Kimsenin hakkını yemeyeceğiz hakkımızı da yedirmeyeceğiz. Daha konuşmam bitmeden hakkımda soruşturma başlatılıyor. Bu haksız müdahalelere cevap vermek adil yargılamayı etkilemek değil, tam tersine hukukun bağımsızlığını savunmaktır. Belgelerle açıkladığım hukuksuz işlerle ilgili de jet hızıyla soruşturma bekliyorum. Bu hukuksuz iş ve işlemleri haber yapan basın kuruluşları ve paylaşan vatandaşlar hakkında soruşturma açmak da sansürün dik alasıdır. Gerçeklerin bir gün ortaya çıkmak gibi bir huyu vardır" ifadelerini kullandı.

Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu savcılığa çağrıldı
Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu savcılığa çağrıldı

Ekrem İmamoğlu, Politika, 3-sayfa, Sözler, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hakkında soruşturma başlatılan İmamoğlu savcılığa çağrıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (41)

  • Hasan Kiremitci:
    Bu Casareti kimden Alıyor. Bir belediye başkanı. TC. Cumhur başkanına Aşşağlayıcı sözleri sarfetmekden. Haddini aşanın hadini bildirirler diye düşünüyorum. 88 136 Yanıtla
    Abdul Mecit el sabah:
    Hadsiz sen nerden buluyorsun bu cesareti gelecek ilk seçimde Cumhurbaşkanı olacak adam hakkında hadsizlik yapıyorsun haddini bil. 4 5
    M4569790n:
    allahım sizin gibi beyinlerden bizi korsun 1 0
    AHMET YILMAZ:
    Anandan 1 0
  • Metin Celik:
    Bu hadsizin haddini bildirecek biri yok mu? Bu zat kim ki? Kendini ne sanıyor, ÇORBACI BECERIKSIR 87 117 Yanıtla
    atakan oskay:
    Bir gin adalet senin gibilerede lazım olacak... 1 2
    Mehmet Aslan:
    Niye çok mu korkuttu seni ? 1 1
  • Mustafa Sagdic:
    maden çöker CHP suçlu, tren kazasi olur chp suçlu, otel yanar gene CHP suçlu, depremde yuzbinler olur gene CHP suçlu, enflasyon çıkar Cho suçlu, dış borç artar CHP suçlu, eyt çıkar Cho suçlu. ve buna inan kitle bile var. abi ülkede imza yetkisi olan tek kurum akp. 83 44 Yanıtla
    METİN TAŞTAN:
    DİZE KATILIYORUM.EYT DE DE CEHAPE SUÇLU ÇÜNKÜ GÜNDEME GETİREN CEHAPE İDİ. 3 1
  • Murat Bahtiyar:
    tayyip gemileri yaktı bunu da içeri atacak öyle veya böyle kanun hukuk benim diyor 75 44 Yanıtla
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