Haksız Kazanç Uğruna 12 Bebeğin Ölümüne Göz Yumulduğu İddiası - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Haksız Kazanç Uğruna 12 Bebeğin Ölümüne Göz Yumulduğu İddiası

Son dönemde ortaya çıkan bir iddia, halkın vicdanını sızlattı. İddiaya göre, haksız kazanç elde etme amacıyla bir grup insan, 12 bebeğin ölümüne göz yumdu. Bu durum, toplumun büyük bir kısmında büyük bir infiale yol açtı.

10.10.2024 20:55
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Tekirdağ, Çorlu ve İstanbul'da haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumulduğu iddiası ortaya atıldı. Anlaşmalı olan hastanelerde, 112 Acil Servis çalışanları ve doktorların kurduğu tuzakla bebeklerin küvezde gereksiz yere 14 gün tutulduğu ortaya çıktı. Sağlık çalışanları tutuklanırken paranın sağlanması için toplam 12 çocuğun, ihmal edilerek ölümüne neden olunduğu raporlar sonucu ortaya çıktı.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir annenin feryadıyla birlikte harekete geçti. Yeni doğum yapan bir annenin, bebeğinin 14 gündür kendisine gösterilmediği ve süt veremediği iddiasıyla şikayetçi olması, korkunç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Sağlıklı olan bebeğinin birden yoğun bakıma alınmasıyla tedirgin olan ailenin şikayeti incelemeye alınınca Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlk Sağlık Müdürlüğü yaptıkları araştırmada doktorlar ve sağlık çalışanlarından oluşan bir çete olduğu öğrenildi.

Hastanede kalmaması gereken bebeklerin, yoğun bakım üniteleri dolsun ve günlüğü 8000 TL sigortaya fatura edilebilsin diye 14 gün boyunca yatırıldığı tespit edildi.

Bu doktorların ve çetenin 1 milyarın üzerinde haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Bu paranın sağlanması için toplam 12 çocuğun, ihmal edilerek ölümüne neden olunduğu raporlar sonucu ortaya çıktı.

Teçhizatları yeterli, doktor ve hemşire bulunan başka hastanelerin yoğun bakım üniteleri bomboşken çeteyle bağlantılı, yetersiz hatta doktor bile bulunmayan hastanelerin dolup taştığı tespit edildi.

3-sayfa, Toplum, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Haksız Kazanç Uğruna 12 Bebeğin Ölümüne Göz Yumulduğu İddiası - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

20:58 Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis’ten geçti Milyonlarca öğretmeni yakından ilgilendiren teklif Meclis'ten geçti
20:17 Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB’de daire başkanı oldu Suudi prensin bahşişini iade eden Kıdemli Albay Ergün Cebeci, İBB'de daire başkanı oldu
20:06 Köfteci Yusuf’a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu Köfteci Yusuf'a kumpas kurduğu iddia edilen Sedat Peker ilk kez konuştu
19:31 Türkiye’nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı Türkiye'nin en zengin 28 insanı listesinde dikkat çeken İbrahim Erdemoğlu detayı
17:34 Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu Vatandaşa domuz yediren Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş sessizliğini bozdu
09:50 Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri’nin galasına katılmadı Tepkilerin odağındaki Uraz Kaygılaroğlu, Erşan Kuneri'nin galasına katılmadı
09:45 Milton Kasırgası Florida’yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı Milton Kasırgası Florida'yı Vurdu: 2,2 Milyon Kişi Elektriksiz Kaldı
09:34 Köfteci Yusuf’un sahibi Yusuf Akkaş’tan haber alınamıyor Köfteci Yusuf'un sahibi Yusuf Akkaş'tan haber alınamıyor
09:32 İngiltere’de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi İngiltere'de anne, sevgilisi ile ilişkiye girip küçük oğluna izlettirdi
09:10 Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti Ece Seçkin, online dünyanın tehlikelerine dikkat çekti
08:59 Sergen Yalçın’dan Okan Buruk’a olay sözler: Icardi’yi oyundan çıkartamıyor Sergen Yalçın'dan Okan Buruk'a olay sözler: Icardi'yi oyundan çıkartamıyor
08:50 67 yaşındaki fenomen Şahninaz Çıra, 2 kilo altınla izini kaybettirdi 67 yaşındaki fenomen Şahninaz Çıra, 2 kilo altınla izini kaybettirdi
08:31 Türkiye Sudan’dan domuz eti mi ithal ediyor Beklenen açıklama geldi Türkiye Sudan'dan domuz eti mi ithal ediyor? Beklenen açıklama geldi
08:29 Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı Gelinim Mutfakta programıyla ünlenen Beyhan Hanımın değişimi sosyal medyayı salladı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 10.10.2024 21:19:31. #1.13#
SON DAKİKA: Haksız Kazanç Uğruna 12 Bebeğin Ölümüne Göz Yumulduğu İddiası - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.