Haksız Kazanç Uğruna 12 Bebeğin Ölümüne Göz Yumulduğu İddiası

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Tekirdağ, Çorlu ve İstanbul'da haksız kazanç uğruna 12 bebeğin ölümüne göz yumulduğu iddiası ortaya atıldı. Anlaşmalı olan hastanelerde, 112 Acil Servis çalışanları ve doktorların kurduğu tuzakla bebeklerin küvezde gereksiz yere 14 gün tutulduğu ortaya çıktı. Sağlık çalışanları tutuklanırken paranın sağlanması için toplam 12 çocuğun, ihmal edilerek ölümüne neden olunduğu raporlar sonucu ortaya çıktı.

Operasyon, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı ve Büyükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı, bir annenin feryadıyla birlikte harekete geçti. Yeni doğum yapan bir annenin, bebeğinin 14 gündür kendisine gösterilmediği ve süt veremediği iddiasıyla şikayetçi olması, korkunç bir gerçeği gün yüzüne çıkardı. Sağlıklı olan bebeğinin birden yoğun bakıma alınmasıyla tedirgin olan ailenin şikayeti incelemeye alınınca Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İlk Sağlık Müdürlüğü yaptıkları araştırmada doktorlar ve sağlık çalışanlarından oluşan bir çete olduğu öğrenildi.

Hastanede kalmaması gereken bebeklerin, yoğun bakım üniteleri dolsun ve günlüğü 8000 TL sigortaya fatura edilebilsin diye 14 gün boyunca yatırıldığı tespit edildi.

Bu doktorların ve çetenin 1 milyarın üzerinde haksız kazanç elde ettiği ortaya çıktı. Bu paranın sağlanması için toplam 12 çocuğun, ihmal edilerek ölümüne neden olunduğu raporlar sonucu ortaya çıktı.

Teçhizatları yeterli, doktor ve hemşire bulunan başka hastanelerin yoğun bakım üniteleri bomboşken çeteyle bağlantılı, yetersiz hatta doktor bile bulunmayan hastanelerin dolup taştığı tespit edildi.