Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış - Son Dakika
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Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış

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Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
06.08.2025 09:12
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Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış
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Diploma soruşturmasında tutuklanan sahte psikolog Volkan Uçak'ın ifadesi ortaya çıktı. Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlenen halı yıkamacı Uçak'ın "İnternette araştırma yaparken Ziya Kadiroğlu ile tanıştım. Ege Üniversitesi'nde denklik işlemini 80 bin lira karşılığında yapmamı sağladı" dediği öğrenildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen sahte diploma soruşturmasında tutuklanan sanıklardan televizyon programlarına da çıkan sahte psikolog Volkan Uçak ile yeni ayrıntılar ortaya çıktı.

Ege Üniversitesi Psikoloji bölümü lisans diploması ile Klinik Psikoloji Yüksek Lisans diplomasının sahte olduğu belirlenen halı yıkamacı Uçak'ın ifadesine ulaşıldı.

"İNTERNETTE ARAŞTIRIRKEN ZİYA HOCA İLE TANIŞTIM"

Sabah gazetesinin haberine göre Uçak ifadesinde, "Psikoloji Lisans ve Klinik Psikoloji Yüksek Lisans Programı mezuniyet/diploma kaydı ile ilgili olarak yurtdışında okudum. Okuduğum üniversitenin denklik işlemlerinin Türkiye'de yapılıp yapılmadığı konusunda internette araştırmalar yaptım. Araştırmalar sırasında kendisini Ziya Hoca olarak tanıtan ve sonrasında ismini Ziya Kadiroğlu olarak öğrendiğim kişi Ege Üniversitesinde denklik işleminin yapılabileceği konusunda yönlendirme yaptı. 80 bin lira tutarında para talep etti" dedi.

"E-DEVLET'TE MEZUN KAYDINI GÖRDÜM"

Uçak, "Zafer hoca olarak bildiğim Ziya Kadiroğlu'na sadece lise diplomamı gönderdim. E-devlet üzerinden sorgulama yaptığımda mezun kaydını gördüm. Ancak bir müddet sonra Ziya Kadiroğlu'na ulaşamadım. Bu nedenle parayı göndermedim" dedi.

SAHTE DİPLOMA KAYDI 1 YIL ÖNCE YAPILMIŞ

Soruşturma kapsamında yapılan incelemede Ege Üniversitesi yöneticisi adına oluşturulan elektronik imza ile sistemlere yetkisiz erişim sağlandığı belirlendi. Bu yöntemle 15 Temmuz 2024'te klinik psikoloji yüksek lisans ve psikoloji lisans programından sahte diploma kaydı oluşturduğu tespit edildi.

Ege Üniversitesi, 3-sayfa, Eğitim, Hukuk, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Halı yıkamacıdan olay itiraf! Sahte psikolog diplomasını 80 bin liraya almış - Son Dakika

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