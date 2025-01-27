Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş - Son Dakika
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Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş

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78 kişiye mezar olan Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün gece yarısı kapatma kararı alınan bir diğer oteli Gazelle Resort Otel'in arazisini bin bir oyunla 13 kat büyüttüğü ortaya çıktı. Ergül'ün Gölcük yakınlarında 16,5 dönüm arazi üzerine kurduğu Gazelle Resort Otel'i orman işgalleri ve "mesire" oyunlarıyla 220 dönüme çıkardığı öğrenildi.

27.01.2025 08:31
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Bolu Kartalkaya'da 78 kişinin hayatını kaybettiği Grand Kartal Otel'in sahibi Halit Ergül'ün bir diğer oteli Gazelle Resort Otel için gece yarısı dikkat çeken bir karar alındı.

OTEL MÜDÜRÜ TUTUKLANARAK CEZAEVİNE GÖNDERİLDİ

Otel apar topar kapatılırken müdür Ahmet Demir ise yangın faciasına ilişkin soruşturma kapsamında tutuklanarak cezaevine gönderildi.

ORMAN İŞGALİ ORTAYA ÇIKTI

Gelişmeler büyük ses getirirken Halit Ergül ile ilgili ortaya çıkan yeni bir skandal ise yaşananları adeta gölgede bıraktı. 78 kişinin hayatını kaybettiği yangın faciasının acısı devam ederken, Ergül'ün Gölcük yakınlarındaki orman işgali ortaya çıktı.

Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş

KÖYLÜLER İSYAN ETTİ

Ergül'e ait Gazelle Resort Otel'in arazisinin yıllar içinde orman işgaliyle 13 kat büyüdüğü öğrenilirken Emen ve Karacasu köylüleri, 100 yılı aşkın süredir hayvanlarını otlattıkları, arpa, buğday, fiğ ekip biçtikleri arazilerini artık Gazelle Otel yüzünden değil ekip biçmeyi, kestirme yolu bile kullanamadıklarını iddia etti.

Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş

"200 DÖNÜM ALANI MESİRE ALANI DİYE KİRALAYIP...."

Hürriyet Gazetesi'nde yer alan habere göre köylüler ile belediye yetkilileri şu açıklamalarda bulundu; "2005'te Karacasu Belediyesi'nden aldıkları 16 dönüm arazi üzerine Gazelle Otel'i yaptılar, 2012'de faaliyete geçti. Hemen etrafındaki yaklaşık 20 dönüm orman arazisini otopark, tenis kortu, çocuk alanı gibi eklentilerle işgal edip kaçak kullanmaya başladılar. Yetmedi, buranın bitişiğindeki 200 dönüm alanı da 'Yarenlerdere Mesire Alanı' ilan ettirerek kiraladılar ve etrafını çevirdiler. Devlete başvurduk, 'Burası orman arazisi, kadimden beri biz köylüler kullanıyoruz, 2B kapsamında ormandan çıkarın, bize satın' dedik. Nafile, sanki bir el uzandı, bize verilmeyen Halit Ergül'e verildi; işgalinden hesap sorulmazken, mesire yerine kiracı yapıldı."

Halit Ergül\'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle\'in arazisini 13 kat büyütmüş

Halit Ergül, 3-sayfa, Gölcük, Çevre, Hukuk, Emlak, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Halit Ergül'ün vukuatları bitmiyor! Gazelle'in arazisini 13 kat büyütmüş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (8)

  • Hüseyin Altuğ:
    Bir yerlerden izin almadan tek başına mı büyütmüş? 39 0 Yanıtla
  • Yalnız Kurt:
    adamın otel yanmasa yani buda ortaya çıkmayacaktı. bu nasıl insannlık ne bu açgözlülük 31 0 Yanıtla
  • süleyman hakan gökşen:
    yani bu yangın olayı olmasa, adam istediğini yapmış ama kimsenin! haberi olmayacaktı, ne güzel dünya be, ilahi adalet diyeceğim dilim varmıyor 78 kişinin ölmesi mi gerekirdi .. 25 0 Yanıtla
  • Beşiktaş 1903:
    Akp nin badem biyiklilari bunlar tabiki genişletip paraya para demeyecek, önlem almayacak çünki hapse ya girmeyecek yada az bir ceza ile tuyecek 20 2 Yanıtla
  • Kuzey efe:
    sanırsın kabak, durduğu yerde büyümüş kendi kendine. Biz bu haberi okurken bile ülkede daha ne usulsüzlükler oluyor ve acısı 5-10 sene sonra çıkıcak. o zaman yine ihmal varsa gereğini yaparız diyecekler. 13 0 Yanıtla
  • Koray ERDOGAN:
    mezara götürecek o paraları aç gözlü cimri kartoloz seni 11 0 Yanıtla
  • Nazife:
    cokk parası olanin para sevgisi coşuyor Gözünü seveyim yokluğun para yok hırs yok. 8 1 Yanıtla
  • şakir:
    kendı kendıne buyuyen yada yagmur yagdıkca buyuyen arsa almıstır 1 0 Yanıtla
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