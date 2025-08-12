Halit Yukay hala bulunamadı!Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş - Son Dakika
Halit Yukay hala bulunamadı!Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş

Halit Yukay hala bulunamadı!Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş
12.08.2025 21:00
Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarına, 8'inci günde fırtına nedeniyle ara verilirken, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin İzmit limanına geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı.

Marmara Adası açıklarında parçalanmış halde bulunan 'Graywof' isimli yatın sahibi ünlü iş adamı Halit Yukay'ı arama çalışmaları devam ediyor.

HALİT YUKAY'DAN HABER YOK

Olayla ilgili Yalova'da 'Arel 7' isimli kuru yük gemisi kaptanı 61 yaşındaki C.T., 'taksirle ölüme sebep olmak' şüphesiyle 7 Ağustos 2025 Perşembe günü gözaltına alındı. Gemi kaptanı, tutuklanma talebiyle sevk edildiği mahkemece ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı. Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı'nın itirazları üzerine 10 Ağustos tarihide İstanbul'da yeniden gözaltına alınan zanlı bu kez tutuklandı.

TUTUKLANAN GEMİ KAPTANI: BİR ANDA SARSINTI HİSSETTİM

Olay zamanı kaza bölgesinden geçiş yaptığı tespit edilen çimento taşıyan Arel 7 isimli geminin kaptanı C.T. mahkemedeki ifadesinde şunları söyledi: "Normalde kaptanın yanında yardımcı olur. O sırada yemeğe inmişlerdi. Marmara Adası'nı geçmiştik. Saat 17.00 sıralarında yemeğe inmişti. 16.30'da vardiyam başlamıştı. Benimle beraber gözcü olarak M.S. vardı. Sonra yemeğe indiler. Saat 17.00'da indiler yemeğe. Şirketle görüşmüştüm. Sonra bir anda bir sarsıntı hissettim, anlam veremedim baktım önüme, sağımda ve solumda iki parça vardı.

"BEN TEKNE OLDUĞUNU GÖRMEDİM"

Tahta parçası olarak gördüm. Ortasından geçtim ama biraz ilerledikten sonra gemiyle döndüm, içim rahat etmediği için. O sırada can simidi gördüm. Sağımda ve solumda gördüğüm tahta parçalarının ne olduğunu anlamadım. Benimle ilgili bir durum olmadığını anlayınca yoluma devam ettim. Biraz vakit geçtikten sonra şirket yetkilisini aradım. Durumu anlattım. Sonra bizle alakası olmadığını söyledim. Ben yoluma devam ediyorum dedim. Normalde böyle durumla karşılaşınca Sahil Güvenliğe bilgi verilir. Ama o anki psikolojimle düşünemedim. Benim önümde de 2-3 tane gemi vardı. Denizin ortasında başıboş diye, bizle alakası yok diye. Ben tekne olduğunu görmedim, tahmin etmedim. Herhangi bir çarpışma olmadı. İllaki anlardık, duyardık sesi."

GEMİDE ŞÜPHELERİ ARTIRAN İZLER

Yalova Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma dosyasında Çanakkale'den Kocaeli'ye gelen kuru yük gemisinin tutuklu kaptanının limanda geminin ön kısmını incelemesi güvenlik kameralarına yansıdı. Öte yandan, Arel 7 gemisinin Çanakkale'den çıkmadan önceki ve son olarak Kocaeli'nde limanda çekilen fotoğraflar da dava dosyasında yer alıyor. Fotoğraflarda Çanakkale'de geminin ön kısmında herhangi bir iz bulunmazken limanda son çekilen fotoğrafında ise çarpma izleri olduğu düşünülen izler bulunuyor.

LİMANA GELİNCE GEMİNİN BAŞ KISMINDAKİ İZLERİ KONTROL ETMİŞLER

Yalova'dan Bozcaada'ya gitmek için açıldığı teknesi, parçalanmış ve yarı batık halde bulunan iş insanı Halit Yukay'ı arama çalışmalarına, 8'inci günde fırtına nedeniyle ara verilirken, Yukay'ın teknesine çarptığı değerlendirilen 'Arel 7' isimli kuru yük gemisinin İzmit limanına geldiği anların görüntüsü ortaya çıktı. Güvenlik kamerası görüntülerinde 5 Ağustos'ta saat 04.00 sıralarında limana yanaşan 'Arel 7'nin kaptanı C.T. ile yanındaki mürettebatın saat 04.17'de gemiden inip, baş kısmına gelerek gemiye baktığı, ardından iskele baş tarafta durup, tekrar gemiye baktığı görüldü.

Önünde belirgin sürtme izleri olduğu belirlenen geminin fotoğraflarıyla birlikte, bu görüntüler de soruşturma dosyasına girdi.

Kaynak: DHA-İHA

Güvenlik, 3-sayfa, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Halit Yukay hala bulunamadı!Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
SON DAKİKA: Halit Yukay hala bulunamadı!Tutuklanan kaptan limanda gemisini incelemiş - Son Dakika
