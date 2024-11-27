Hamburger severler dikkat! İçinden çıkan şoke etti - Son Dakika
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Hamburger severler dikkat! İçinden çıkan şoke etti

Hamburger severler dikkat! İçinden çıkan şoke etti

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın gıda ürünlerindeki taklit ve tağşişlere ilişkin yayınladığı listede hamburger köftesinde at ve eşek eti kullanıldığı bilgisi yer aldı.

27.11.2024 10:21
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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit-tağşiş yapılan ve sağlığı tehlikeye düşürebilecek gıdaların listesini günlük olarak yayımlamaya devam ederken; son listede hamburger sevenleri şoke edecek bilgiler yer aldı.

AT VE EŞEK ETİ KULLANILMIŞ

Söz konusu listeye göre Mersin'deki "Caps Burger Bistro" adlı işletmenin hamburger köfteleri at ve eşek etinden yapıldı.

Ayrıca, "Samet Efe" markalı bitkisel karışım yağında da gıdalarda kullanılmasına izin verilmeyen zararlı bir boya tespit edildiği de listede belirtildi.

Listede Manyas Mim Süt markalı tereyağında, tereyağına süt dışındaki yağların karıştırıldığı da belirlendi.

Hamburger severler dikkat! İçinden çıkan şoke etti

HER GÜN YAYINLANIYOR

Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla hile yapan firmaları ve ürünleri kamuoyuna duyurmaya devam ediyor. Bakanlık firma ve ürünleri "guvenilirgida.tarimorman.gov.tr" sitesinden duyuruyor.

Tarım ve Orman Bakanlığı, 3-sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamburger severler dikkat! İçinden çıkan şoke etti - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • Adem Sevindik null:
    domuz eti değilse sıkıntı yok 0 1 Yanıtla
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