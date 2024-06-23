Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı - Son Dakika
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Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı

Diyarbakır Sur'da İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarına tepki gösteren bir grup, bir hamburger ve kahve zinciri mağazalarına girerek protesto düzenledi. Grup üyeleri, sloganlar atarak renkli boyayla dolu balonları içeriye fırlattı. Mağazada bulunan müşteriler ise panikle kaçıştı.

23.06.2024 12:24
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İsrail'in Gazze'ye yönelik düzenlediği şiddetli saldırılar devam ederken kimileri İsrail menşeli ürünleri boykot ederek tepkisini dile getiriyor. Bazı protestolarda ise korku dolu anlar yaşanıyor. Bunun son örneği ise Diyarbakır'da bulunan bir fast food ve kahve zincirinin şubelerinde meydana geldi.

GRUBU GÖREN MÜŞTERİLER KAÇMAYA BAŞLADI

Diyarbakır Sur'da İsrail'in Gazze'ye yaptığı saldırıları protesto eden bir grup, bir hamburger zincirinin mağazasına girerek sloganlar atmaya başladı. "Cenk, cihat, şehadet" diyerek bağıran kalabalık grup restoranın üst katına çıktı. O sırada içeride bulunan müşteriler ise korku ve panikle kaçışmaya başladı. O anlar cep telefonu kameralarına böyle yansıdı.

İÇERİDE KİMSENİN KALMAMASI GERGİNLİĞİ ÖNLEDİ

Taşıdıkları pankartlarla hamburgerciye giren kalabalık grup, ellerindeki renkli boyayla dolu balonları içeriye fırlatarak şeriat sloganları attı. Müşteriler ise kaçışmaya başladı. Restoranın kısa sürede boşaltılmasıyla birlikte içeride protestoculardan başka kimse kalmayınca olası bir gerginliğin de önüne geçilmiş oldu.

HIZLARINI ALAMAYIP KAHVECİYİ DE BASTILAR

Hızını alamayan grup, hamburgercinin ardından bu defa da kahve zincirini bastı. Sloganlar atarak üzerlerine doğru yürüyen kalabalığı gören vatandaşlar koşarak kahveciden ayrıldı. Masalara oturan grup üyeleri ise sloganlar attı. Yaşananlar saniye saniye kameralara yansıdı.

Diyarbakır, İsrail, Gazze, Sur, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hamburger ve Kahve zincirlerinde İsrail protestosu! Müşteriler kaçacak yer aradı - Son Dakika

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