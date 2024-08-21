Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü

Manisa'da hamile bir kadın, boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında dakikalarca dövüldü. Cani adamın sopa ve yumruklarla saldırdığı anlar, çocuğunun gözleri önünde gerçekleşti.
Kadın, aldığı korkunç darbelerle yere düştü ve "Hamileyim abi" diyerek çevredeki insanlardan yardım istedi. Saldırı sırasında çevredeki kişilerin olaya müdahale etmemesi büyük tepki topladı.
Saldırgan eski eş, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında çevrede bulunan vatandaşların cani kocaya tekmeler savurduğu görüldü.
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