Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü - Son Dakika
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Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü

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Manisa'da, hamile bir kadın, boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında sopa ve yumruklarla dövüldü. Olayın gerçekleştiği sırada çevredeki insanların bir süre müdahale etmemesi büyük tepki topladı.

21.08.2024 11:39  Güncelleme: 12:12
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Manisa'da hamile bir kadın, boşandığı eski eşi tarafından sokak ortasında dakikalarca dövüldü. Cani adamın sopa ve yumruklarla saldırdığı anlar, çocuğunun gözleri önünde gerçekleşti.

FİLM İZLER GİBİ İZLEDİLER

Kadın, aldığı korkunç darbelerle yere düştü ve "Hamileyim abi" diyerek çevredeki insanlardan yardım istedi. Saldırı sırasında çevredeki kişilerin olaya müdahale etmemesi büyük tepki topladı.

YAKA PAÇA GÖZALTINA ALINDI

Saldırgan eski eş, polis ekipleri tarafından etkisiz hale getirildi. Ekiplerin müdahalesi sırasında çevrede bulunan vatandaşların cani kocaya tekmeler savurduğu görüldü.

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Son Dakika 3.Sayfa Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Biyo Art: Bir tavsiye: Beyler; namuslu düzgün olduğundan emin olduğunuz kadınlarla evlenin. Kadınlar; yaşam tarzınız karakteriniz her ne ise ona göre bir bey ile evlenin. Adamı iyi tanıyın nelere sabreder neler kırmızı çizgisidir. Sonra öldürülüyor ya da dövülüyorsunuz. 4 2 Yanıtla
  • Mesut Biner: Haberin başlığına bak müdahale etmek zorunda mi insanlar adam çekse vursa müdahale edeni de ne olcak sonra 0 1 Yanıtla
  • Serkan Basar: Seyredenler Gün Gelir Seyredilir 1 0 Yanıtla
  • İbrahim Özel: nedir bu seyretme merakı çekirdek çitleseydiniz birde kaç tane insansınız herkes birbirine bakmış neyseki biri müdahelede bulunmuş ne kadar başarılı olduysa... 1 0 Yanıtla

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