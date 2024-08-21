Hamile kadın boşandığı eşi tarafından sokak ortasında dövüldü

Biyo Art:

Bir tavsiye: Beyler; namuslu düzgün olduğundan emin olduğunuz kadınlarla evlenin. Kadınlar; yaşam tarzınız karakteriniz her ne ise ona göre bir bey ile evlenin. Adamı iyi tanıyın nelere sabreder neler kırmızı çizgisidir. Sonra öldürülüyor ya da dövülüyorsunuz.