Hande Yener, Bartın\'da silahla vurulan Ateş isimli köpeği sahiplendi

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Bartın da silahlı saldırı sonucu kasten başından vurulan Ateş isimli köpek kendisine Ünlü Sanatçı Hande Yener in ulaşması ve kendisini sahiplenmesi ile hem fizyolojik hem psikolojik tedavilerinin başlaması için İstanbul Çekmeköy de yer alan Park Of İstanbul Hayvan Rehabilitasyon Merkezine getirildi. Ateş isimli köpeğin teslimi mevcut veteriner hekimi tarafından Rehabilitasyon Merkezi yetkililerine yapıldı.

BAŞINDAN VURULAN ATEŞ'İ HANDE YENER SAHİPLENDİ

Burada ilk olarak başından aldığı saçmalar sonrası Gözlerinden yoğun gelen akıntının durması için ilk müdahaleler Rehabilitasyon Merkezi veteriner ve teknikerleri ile yapıldı. Köpeği ünlü şarkıcı Hande Yener sahiplendi.

ATEŞ'İ İSTANBUL'DA VETERİNERLER TEDAVİYE ALDI

Konuyla ilgili müdahale sırasında açıklamalarda bulunan Park Of İstanbul Yönetim Kurulu Başkanı Burak Memişoğlu şunları söyledi: "Köpeğimiz ateşi Bartın'da ilk müdahalesini yapan veterinerden Sanatçımız Hande Yener'in bizlere ulaşması sonucu köpeğimizi teslim alarak ilk müdahalesini gerçekleştirdik. Burundan akması gereken akıntının başına isabet eden saçmalar sonucu gözlerinden geldiğini fark ettik.

"BİR OPERASYON DAHA GERÇEKLEŞECEK"

Veterinerlerimizin vermiş olduğu bilgiye göre bir operasyonumuz daha gerçekleşecek ve vücutta bulunan ölü dokuların temizliği sinirlere de teneffüs etmemesi açısından gerçekleşecek. Kamuoyu ve vatandaşlarımızı konuyla ilgili bilgilendirmeye devam edeceğiz. Ayrıca Ülkemizde Hande Yener gibi sağduyulu sanatçılarımız ve duyarlı vatandaşlarımız olduğu sürece ülkemizde hayvana karşı olan sevginin hala var olduğunu bilmekte ayrıca mutlu edici.

Bizler Doğayı ve Hayvanı sevmeyen İnsan sevemez sloganımızla tüm tedaviye muhtaç canlılarımız için çalışmalarımızın süreceğini bildirmek istiyoruz."