Hannover yakınında polisin ateş açtığı araç kalabalığa dalıp en az 5 kişiyi yaraladı

Almanya'nın Hannover kenti yakınlarında bir aracın kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürülmesi sonucu en az 5 kişi yaralanırken, olayın ardından düzenlenen operasyon kapsamında araç sahibinin ikametinde bulunan 3 kişi gözaltına alındı.

Almanya'nın Hannover kenti yakınlarında dün gece bir sürücü, aracını kalabalığın üzerine sürdü. Neustadt am Rübenberge kasabasında dün gece yaşanan olayda 5 kişi yaralandı.

Hannover Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamaya göre olay, yerel saatle 23.30'da Mecklenhorster Caddesi'nde meydana geldi. Rutin trafik denetimi yapan polis ekipleri, metalik mavi renkli, modifiye edilmiş BMW marka bir aracın kasıtlı olarak kalabalığın üzerine sürüldüğünü fark etti.

Olay yerine gelen polis ekipleri, aracı durdurmak amacıyla ateş açtı. Bunun üzerine sürücü ve araçta bulunan diğer kişiler otomobili terk ederek yaya olarak kaçtı. Hastaneye kaldırılan 5 yaralının hayati tehlikesinin bulunmadığı bildirildi.

Olay iki aile arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandı

Hannover polisi, Alman basınına yaptığı açıklamada, olayın ardından düzenlenen operasyon kapsamında araç sahibinin ikametinde bulunan 3 kişinin gözaltına alındığını bildirdi. Aracın kalabalığın üzerine sürülmesinin, bölgedeki iki aile arasında yaşanan anlaşmazlıktan kaynaklandığı belirtildi. Şüphelilerin daha önce de aileler arasındaki anlaşmazlıklarla bağlantılı suçlar nedeniyle polis tarafından takip edildiği kaydedildi.

Polis, olayın terör saldırısı olarak değerlendirilmediğini ve kamu güvenliğine yönelik devam eden bir tehdit bulunmadığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturmayı Hannover Savcılığı devralırken, şüpheliler hakkında cinayete teşebbüs suçlamasıyla soruşturma başlatıldığı bildirildi.