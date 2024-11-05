Hasta yakınları dehşet saçtı! Onlarca kişi bir doktora saldırdı - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Hasta yakınları dehşet saçtı! Onlarca kişi bir doktora saldırdı

Geniş Video İzle

Ankara'da Gölbaşı Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne getirilen yaralı işçinin yakınları önce doktorlara ardından da polis ekiplerine ve güvenlik görevlilerine saldırdı.

05.11.2024 15:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ankara'nın Gölbaşı ilçesinde bir inşaat alanında çalıştığı sırada düşerek yaralanan bir işçi, diğer işçiler tarafından Şehit Ahmet Özsoy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan ilk müdahalesi sonrasında doktorlar, ayrıntılı görüntüleme için tomografi isteğinde bulundu. Ancak tomografi cihazının bozuk olması nedeniyle ultrasona yönlendirildiğini öğrenen yaralı işçinin yakınları, hastalarına bir an önce bakılması için küfürler yağdırmaya başladı.

ÖNCE DOKTORLARA ARDINDAN DA GÜVENLİK GÜÇLERİNE SALDIRDILAR

Sağlık görevlilerinin 'beyaz kod' vermesiyle olay yerine hastane polisinin intikal ettiğini gören işçi yakınları, polislerin uyarılarına aldırış etmeyerek önce doktorlara ardından da güvenlik güçlerine saldırdı. Hastanede çalışan bazı güvenlik görevlileri, vücutlarının çeşitli bölgelerinden yaralandı.

Saldırganlar ise polis tarafından gözaltına alındı.

Hasta yakınları dehşet saçtı! Onlarca kişi bir doktora saldırdı

Devlet Hastanesi, Güvenlik, 3-sayfa, Gölbaşı, Hastane, Ankara, Polis, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hasta yakınları dehşet saçtı! Onlarca kişi bir doktora saldırdı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (9)

  • umbu gumbu:
    bunları tek tek tespit edip bir daha ücretsiz sağlık vermiyeceksin ki akılları başlarına gelsin 37 8 Yanıtla
  • Tazmanya:
    Bunlara ömür boyu saglik hizmeti yasağı vereceksin 24 5 Yanıtla
  • islam Bulut null:
    haber böyle ama işin aslı ne dir ne değildir ALLAH biliyor ne diyor ALLAH CC Kuran'da " bir münafık size bir haber getirdiğinde onu araştırın aslını öğrenin yoksa fitneye düşer kaybedenler den olursun" 10 5 Yanıtla
  • Mehmet Aydaz:
    Ülkeyi ne hale getirdiler,, bırakın gidin artık,,, insan olanda utanma olur yahuu 4 8 Yanıtla
  • Mehmet Yılmaz:
    eşkıyamisiniz nesiniz hayret bi şey ya 10 1 Yanıtla
  • Bayram ÖZSOY:
    sen doktorları itibarsızlastırırsan boyle olur. konusmayı bilmeyenler doktorlara el kaldırma cesaretinde bulunabiliyor. ulke ne yazıkki bunların oyları nedeniyle bu halde. 6 5 Yanıtla
  • Mustafa Bayrak:
    bazan doktorlarda hakediyor..hastayla ilgilenmiyor 3 5 Yanıtla
  • Ramazan Sarac:
    orada o beyazliyi indiremeyen polislere yuh olsun o uniformanin hakkını veremiyorsaniz bırakın gidin pisirik herifler adam sandalye vuruyor ve o şahıs ayakta kalıyor acizsiniz 5 2 Yanıtla
  • Behzat null:
    Bu adamların hepsini sağlık başta olmak üzere Devletin bütün haklarından mahrum etmek şarttır. 3 0 Yanıtla
    • SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

14:43 İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti İntihar için balkona çıkan kadın, polisin iltifatını duyunca vazgeçti
14:42 Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı Özgür Özel: Devlet Bahçeli sonunda ağzındaki baklayı çıkardı
14:38 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı 41 ili kapsayan seçim anketinden sürpriz sonuçlar çıktı
14:11 Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti Hastanenin ismi açılışa damga vurdu Kurdelesini Cumhurbaşkanı Erdoğan kesti! Hastanenin ismi açılışa damga vurdu
13:35 İzmit’te Tüpraş Rafinerisi’nde patlama İzmit'te Tüpraş Rafinerisi'nde patlama
23:38 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar’a bir şok daha 1 yıllık sakatlıktan dönen Neymar'a bir şok daha
23:27 Terör örgütü yandaşları, Esenyurt’u savaş alanına çevirdi Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler Terör örgütü yandaşları, Esenyurt'u savaş alanına çevirdi! Kürdistan sloganlarıyla çöpleri ateşe verdiler
23:10 ’’Kadınım’’ deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif’in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı ''Kadınım'' deyip olimpiyatlarda altın madalya kazanan Imane Khelif'in gerçek cinsiyeti ortaya çıktı
22:58 TÜSİAD’dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor TÜSİAD'dan kayyum atamalarına sert tepki: Cezalandırılan görevden alınan yönetici değil, seçilen halk oluyor
22:38 Esenyurt’a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz Esenyurt'a gitmeyen Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burcu Köksal: İşim olmaz
22:34 Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı Fenerbahçe tribün liderlerinden Cem Gölbaşı tutuklandı
22:08 Samsunspor, Antalyaspor’u 2-0 yendi Samsunspor, Antalyaspor'u 2-0 yendi
22:07 Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı Sokak ortasında başından vurulan kuryenin nasıl hayatta kaldığı ortaya çıktı
21:23 Fenerbahçe’ye İrfan Can Kahveci’den kötü haber Fenerbahçe'ye İrfan Can Kahveci'den kötü haber
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 5.11.2024 16:13:08. #1.13#
SON DAKİKA: Hasta yakınları dehşet saçtı! Onlarca kişi bir doktora saldırdı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.