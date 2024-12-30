Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı - Son Dakika
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Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı

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Adana Seyhan Devlet Hastanesi'nde kimliği belirsiz bir şahıs hastanenin çatısına çıkarak intihar etti. Korkunç anlar saniye saniye kameralara yansırken, şahıs kurtarma ekiplerinin açtığı yatağa düşse de ağır yaralandı.

30.12.2024 17:02  Güncelleme: 17:10
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Adana'nın Seyhan ilçesinde hastanenin çatısına çıkan şahıs, 13. kattan kendini boşluğa bıraktı. Kurtarma ekiplerinin açtığı yatağa düşen şahsın sağlık durumu ciddiyetini korurken, dehşete düşüren o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.

Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı

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Son Dakika 3.Sayfa Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Ecevit çakar:
    Bu ülkede herkes mutsuz hasta borçlu gelecek kaygısı yaşıyoruz ,alt tabaka ve üst tabaka arasında uçurum var harun geldiler karun oldular 65 18 Yanıtla
  • Filozof sn.:
    Bir ülkede düzen bozuksa herşey bozukdur.k.marks 46 14 Yanıtla
  • Mustafa Odabaş:
    Recep ayını karşılayan gece yani 31 Aralık 2024 Salı'yı Çarşamba gününe bağlayan gece 20 rekatlık nafile namazı vardır. Namaz ikişer rekatta bir selam verilerek kılınır. Bu dünyada daha efdal bir ibadet yok???????? 35 10 Yanıtla
  • YUSUF CANER:
    kardeşim ülkede insanların karnı doysa da moral sıfır. iletişim bitmiş insanlik bitmiş. koca koca gökdelenler binalar içinde dar sokaklarda üst üste yığınlar yaratıldı. Ben size yemin ederim ki istanbulda belki ay ışığı görmemiş, yıldız görmemiş çocuklar var... çoğu ot gibi yetişiyor 36 2 Yanıtla
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SON DAKİKA: Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı - Son Dakika
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