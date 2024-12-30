Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı

YUSUF CANER:

kardeşim ülkede insanların karnı doysa da moral sıfır. iletişim bitmiş insanlik bitmiş. koca koca gökdelenler binalar içinde dar sokaklarda üst üste yığınlar yaratıldı. Ben size yemin ederim ki istanbulda belki ay ışığı görmemiş, yıldız görmemiş çocuklar var... çoğu ot gibi yetişiyor