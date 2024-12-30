Adana'nın Seyhan ilçesinde hastanenin çatısına çıkan şahıs, 13. kattan kendini boşluğa bıraktı. Kurtarma ekiplerinin açtığı yatağa düşen şahsın sağlık durumu ciddiyetini korurken, dehşete düşüren o anlar cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydedildi.
Son Dakika › 3.Sayfa › Hastanede kan donduran anlar! 13. kattan kendini boşluğa bıraktı - Son Dakika
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