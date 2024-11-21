Hastanede ölen adamın gözleri kayboldu! Doktorlar fareleri suçladı - Son Dakika
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Hastanede ölen adamın gözleri kayboldu! Doktorlar fareleri suçladı

Hastanede ölen adamın gözleri kayboldu! Doktorlar fareleri suçladı

Hindistan'da silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bir adamın gözü, devlet hastanesinde kayboldu. Doktorlar gözün fareler tarafından kemirildiğini iddia ederken, aile bundan şüpheleniyor. Hastane yönetimi bir soruşturma ekibi kurdu ve polise şikayette bulundu. Olayla ilgili güvenlik kamerası görüntüleri inceleniyor ve otopsiyi yapan doktorlardan açıklama istendi.

21.11.2024 10:55
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Bihar eyaletinin başkentindeki devlet hastanesinde yaşanan tuhaf olayda, silahlı saldırı sonucu hayatını kaybeden bir adamın gözünün ölümünden saatler sonra kaybolduğu ortaya çıktı. Doktorlar gözün fareler tarafından kemirilerek yok edildiğini iddia ederken, ölen adamın ailesi bundan şüphe duyuyor.

15 Kasım'da kimliği belirsiz saldırganlar tarafından vurulan ve Patna'daki Nalanda Tıp Fakültesi Hastanesi'ne (NMCH) kaldırılan Fantush Kumar, Cuma gecesi hayatını kaybetti. Otopsi gece yapılamadığı için ceset yoğun bakım ünitesindeki yatakta bekletildi ve işlem Cumartesi sabahına ertelendi.

Aileden bir kişi, "Ceset morgdan getirilirken sol gözün kayıp olduğunu ve sedyede cesedin yanında bir cerrahi bıçak bulunduğunu fark ettik" açıklamasında bulundu. Aile ihmal ve kötü niyet olduğunu öne sürerken, bazı doktorlar gözün fareler tarafından kemirilmiş olabileceğini iddia etti.

Hastane başhekimi Binod Kumar Singh, "Olayı araştırmak için bir tıbbi ekip oluşturuldu. Bu ciddi bir konu ve suçlu bulunanlar hakkında sıkı önlemler alınmalı. Doktorlar gözün fareler tarafından kemirilmiş olabileceğinden şüpheleniyor. Olayın tüm yönleri araştırılıyor ve otopsi raporunu bekliyoruz" dedi.

Hastane yönetimi olayla ilgili Alamganj polis karakoluna resmi şikayette bulundu. Polis, hastane güvenlik kamerası görüntülerini inceliyor ve otopsiyi yapan doktorlardan açıklama istiyor. Olay tüm yönleriyle araştırılırken, ölen adamın ailesi henüz resmi bir şikayette bulunmadı."

Hindistan, 3-sayfa, Sağlık, Hukuk, Dünya, Suç, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hastanede ölen adamın gözleri kayboldu! Doktorlar fareleri suçladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Emin çetiner:
    Haber başlıgıni okudum hindistandadır dedim tıkladım evet hindastanmış 1 0 Yanıtla
  • eware shler:
    Haber bulun yoksa mesaiye kalırsınız denilince ben 1 0 Yanıtla
  • yıldıray yanık:
    Ah o fareler ah. kimbilir kaç para karşılığında yedi adamın gözlerini. 0 0 Yanıtla
  • Far mer:
    Tmm ozaman fareleri tutuklayalım. 0 0 Yanıtla
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