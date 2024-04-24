\'Benimle ilgilenmediniz\' diyerek pompalı tüfekle hastaneyi bastı

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İzmir'deki Bayraklı Şehir Hastanesi'ne daha önce tedavi için gelen ve kendisiyle ilgilenilmediğini iddia ederek pompalı tüfekle hastaneyi basan C.Y., gözaltına alındıktan sonra serbest bırakıldı. Ancak C.Y., saatler sonra hastaneye tekrar gelerek katliam yapacağını söyledi. Hastane doktorunun beyaz kod vermesi üzerine polis ekipleri tarafından tekrar gözaltına alınan C.Y., adliyeye sevk edildi ve tutuklandı.

YAKINLARI İHBAR ETTİ

Olay, saat 21.00 sıralarında Bayraklı Şehir Hastanesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, hastanede daha önce tedavi gören C.Y., saat 13.00 sıralarında pompalı tüfekle Bayraklı Şehir Hastanesi'ne geldi. C.Y., durumdan haberdar olan yakınlarının ihbarı üzerine polis ekipleri tarafından hastanenin otoparkında yakalanarak gözaltına alındı. C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

"KATLİAM YAPACAĞIM"

C.Y., saat 21.00 sıralarında hastaneye tekrar gelerek, C Blok Kat 9'da katliam yapacağını söyledi. Bu sırada B.G. isimli doktorun beyaz kod vermesi üzerine hastaneye polis ekipleri sevk edildi. C.Y., hastane girişinin önünde polis ekipleri tarafından yakalanarak, tekrar gözaltına alındı.

"BENİMLE İLGİLENMEDİLER"

Acil servis girişinin önünde polis ekipleri tarafından gözaltına alınan C.Y.'nin, ilk ifadesinde gırtlak kanseri kontrolü için hastaneye geldiğini, 12 saatte bir aspire edilmesi gerektiğini ve kendisiyle ilgilenilmediğini söylediği öğrenildi. C.Y., emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.