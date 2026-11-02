Hatay Altınözü\'nde devrilen tankerin yaralı sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay Altınözü'nde devrilen tankerin yaralı sürücüsü itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
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Hatay'ın Altınözü ilçesine bağlı Karbeyaz Mahallesi'nde seyir halindeki tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarına devrildi. Yaralanan sürücü, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Hatay'ın Altınözü ilçesinde devrilen tankerin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Karbeyaz Mahallesi'nde meydana geldi. Seyir halindeki tanker, sürücüsünün kontrolünü kaybetmesiyle yol kenarında devrildi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan tanker sürücüsü, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan kurtarıldı.
Sürücü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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