Hatay Antakya\'da şüphelinin üzerinde ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi

Hatay'ın Antakya ilçesinde bir şüphelinin üzerinde yapılan aramada ruhsatsız tabanca ve 4 fişek ele geçirildi.

Polis ekipleri tarafından Büyükdalyan Mahallesi'nde gerçekleştirilen çalışmalarda C.Ş. isimli şüphelinin üzerinde arama yapıldı.

Aramada 1 adet ruhsatsız tabanca ile 4 adet fişek ele geçirilirken, şüpheli gözaltına alındı. Şüpheli hakkında gerekli adli işlemlerin yapıldığı bildirildi.