Hatay\'da 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası olan uyuşturucu hükümlüsü tutuklandı.

Hatay'da uyuşturucu madde kullanma ve bulundurma suçundan hakkında 1 yıl 8 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şahıs, Antakya'da yakalanarak tutuklandı.

Hatay Emniyet Müdürlüğü ekipleri, aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi. Çalışmalar kapsamında, kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek, bulundurmak ve kullanmak suçundan aranan H.G., Antakya'da gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen H.G., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine teslim edildi.