Hatay'da depremzede bir kız çocuğu cinsel istismara uğradığını iddia etti

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Hatay'da 17 yaşındaki depremzede bir kız çocuğu, çalıştığı kuaförün sahibi tarafından cinsel istismara uğradığını öne sürdü. Kız çocuğu, çektiği video ile mide bulandıran istismarı anlatıp yardım istedi.

6 Şubat depremlerinde Hatay'da enkaz altında kaldığını ifade eden, depremden 10 gün önce de kalp ameliyatı olduğunu söyleyen 17 yaşındaki bir kız çocuğu şoke eden itiraflarda bulundu. Sosyal medyadan bir video yayınlayan kız çocuğu, çalıştığı kuaförün sahibi tarafından cinsel istismara uğradığını iddia etti.

"ÇALIŞTIĞIM KUAFÖRÜN SAHİBİ TARAFINDAN CİNSEL İSTİSMARA UĞRADIM"

Kız çocuğu yayınladığı videoda, "Hatay'da yaşıyorum. Depremden 10 gün önce kalp ameliyatı oldum. Depremde enkazda kaldım. Toparlanabilmem için bir kuaförde çalışmaya başladım. Çalıştığım kuaförün sahibi tarafından cinsel istismara uğradım. Henüz 17 yaşındayım. Aileme bu durumdan bahsedemedim çünkü 'Eğer ailene anlatırsan sana daha kötülerini yaparım ve aileni öldürürüm' tehditlerinde bulundu. Ne yapacağımı bilemedim, bir süre sustum. Ama artık dayanamayıp aileme anlattım." ifadelerini kullandı.

"SESİMİ DUYUN İSTİYORUM"

Babasının 13 yıldır cezaevinde, ağabeyinin engelli, annesinin hasta olduğunu belirten kız çocuğu, "Ben ayakta durmaya çalışıyorum. Ama artık yapamıyorum. Sesimi duyun istiyorum. Umarım bu video ses getirebilir." dedi.

"BENİM İÇİN 'RIZASI VAR' DEMİŞ"

"Delillerim vardı, gidip şikayette bulunduk ama adam hala elini kolunu sallayarak dışarıda dolaşıyor." diyen kız çocuğu, "Ben dışarıya çıkmaya korkuyorum. Arkadaşlarımdan iftira alıyorum sırf o adam dışarıda gezdiği için. Ben artık dayanamıyorum. 17 yaşında hak etmediğim şeyler yaşadım. Ve benim için de 'Rızası var' demiş. Benim rızam yok. Yoktu. Kuaförde hiç kimse olmadan bir köşeye sıkıştırıp cinsel istismarda bulundu. Hiçbir şey yapamadım." ifadelerini kullandı.

"AİLEMİZE SİLAHLI 3 KİŞİ GELDİ"

Kız çocuğu, "Ne yapacağımı bilmiyorum. Çok korkuyorum. Ailemize onun yüzünden 3 kişi geldi silahlarıyla. Herkes şantaj yaptığımızı zannediyor. İftiralar atılıyor. Ben bu iftiralara maruz kalmaktan çok sıkıldım artık. Gerçekten yapamıyorum artık, dayanamıyorum. Çok çaresizim." dedi.

"KASIM AYINDAN BERİ CİNSEL İSTİSMARA MARUZ KALIYORUM"

Kız çocuğu, videosunun devamında, "Adam niye hala dışarıda, onu anlamıyorum. Başka kızların da canı yansın istemiyorum. Başka kızların da sesi olmaktan gurur duyuyorum. İnşallah hak ettiğini yaşar. Ben hak ettiğimi yaşamadım çünkü. Hak ettiğimi hiç yaşamadım ben. Çok sıkıldım. Elimden hiçbir şey gelmiyor. 1 aydır eve kapanmış durumdayım. Dayanamıyorum artık, olmuyor. Kaç kere ya kaç kere... Ben kasım ayından beri bu cinsel istismara maruz kalıyorum. Ama yok olmuyor." şeklinde konuştu.