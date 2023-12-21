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Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika
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Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem

Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Çevre illerde de hissedilen sarsıntı yerin 9 kilometre altında gerçekleşti.

Hatay\'da 4,1 büyüklüğünde deprem
21.12.2023 - 21:35,  Güncelleme: 21:47
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Hatay'ın Antakya ilçesinde 4,1 büyüklüğünde deprem oldu.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, saat 21.24'te merkez üssü Hatay'ın Antakya ilçesi olan 4,1 büyüklüğünde sarsıntı kaydedildi.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Yerin 9.19 kilometre derinliğinde kaydedilen deprem, kent merkezinde ve çevre illerde de hissedildi.Bir vatandaş deprem sonrası, "Baya şiddetli oldu. İlk günkü gibi geldi gitti, salladı" dedi.

Depremde ilk belirlemelere göre herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığı bildirildi.

Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem meydana geldi
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Son Dakika 3.Sayfa Hatay'da 4,1 büyüklüğünde deprem - Son Dakika


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