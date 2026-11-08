Hatay\'da 6 Kasım\'daki masaj salonu denetiminde ruhsatsız 4 iş yeri mühürlendi

Hatay'da 6 Kasım'daki masaj salonu denetiminde ruhsatsız 4 iş yeri mühürlendiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'da 6 Kasım'da masaj salonlarına yönelik denetimde ruhsatsız faaliyet gösteren 4 iş yeri mühürlendi. Denetimde 3 işletmenin açma ve çalıştırma ruhsatı bulunmadığı belirlendi; sigortasız işçi çalıştıran ve mesul müdür bulundurmayan işletmelere idari yaptırım uygulandı.
Hatay'da polis ekipleri tarafından kentte faaliyet gösteren masaj salonlarına yönelik denetimlerde ruhsatsız faaliyet gösterdiği belirlenen 4 iş yeri mühürlendi.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince 6 Kasım tarihinde il merkezindeki masaj salonlarına yönelik uygulama gerçekleştirildi.
Denetimlerde 3 işletmenin iş yeri açma ve çalıştırma ruhsatının bulunmadığı belirlendi. Ayrıca 1 işletmeye kapalı alanda sigara içirilmesi, 3 işletmeye sigortasız işçi çalıştırılması ve 3 işletmeye mesul müdür bulundurmaması nedeniyle idari yaptırım uygulandı.
Ruhsatsız faaliyet gösterdiği tespit edilen 4 masaj salonu ise mühürlendi.
Kaynak: İHA
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