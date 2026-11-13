Hatay'da seyir halindeki kamyonette patlayan akü araçtaki 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Son Dakika Uygulamayı yükle! YÜKLE

Hatay'da seyir halindeki kamyonette patlayan akü araçtaki 2 kişiyi yaraladı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay\'da seyir halindeki kamyonette patlayan akü araçtaki 2 kişiyi yaraladı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş
Yorum yap
Haberin Videosunu İzleyin
Hatay\'da seyir halindeki kamyonette patlayan akü araçtaki 2 kişiyi yaraladı
Haber Videosu

Hatay'da seyir halindeki kamyonette çıkan yangında sürücü koltuğunun altındaki akü patladı ve araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar hastaneye sevk edilirken sağlık durumlarının iyi olduğu, jandarmanın olayla ilgili inceleme başlattığı öğrenildi.

Hatay'da seyir halindeyken alev alan kamyonette akünün patlamasıyla araçtaki 2 kişi yaralandı.

Yangın, Antakya- İskenderun yolu Maraşboğazı mevkiinde yaşandı. Seyir halindeki kamyonette henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. Alev alan araçta sürücü koltuğunun altındaki akünün patlamasıyla araçtaki 2 kişi yaralandı. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye sevk edilirken yanan kamyonetten geriye demir yığını kaldı. Yaralıların sağlık durumunun ise iyi olduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
İskenderunOtomobil3. SayfaİncelemeAntakyaGüncelHataySon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

1000

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Kırmızı ışıkta beklerken ölüm geldi Feci kaza kamerada Kırmızı ışıkta beklerken ölüm geldi! Feci kaza kamerada
Sergen Yalçın’dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım Sergen Yalçın'dan maç sonunda çarpıcı itiraf: Diğer oyuncuların da yardımcı olması lazım
Rıza Pehlevi’den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare Rıza Pehlevi'den Auschwitz ziyaretinde dikkat çeken kare
Türkiye maçı öncesi soğuk duş İtalya, Fransa’yı öne geçtiğine pişman etti Türkiye maçı öncesi soğuk duş! İtalya, Fransa'yı öne geçtiğine pişman etti
İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı İki ülkenin birleşmesi kaçınılmaz! Tarihi mesaj sonrası savaş uçakları havalandı
ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini “Saygılı olun“ diye uyaran askere madalya verdi ABD Savaş Bakanı Hegseth, kendisini "Saygılı olun" diye uyaran askere madalya verdi
Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var Kıraç, oğlu ve kızıyla ilk kez objektif karşısında: Müzik onlarda da var
Malatya’da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor
09:35
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde Duru Nayman yalnız bırakmadı
Arda Güler sahada, sevgilisi tribünde! Duru Nayman yalnız bırakmadı
08:35
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı Listede eski belediye başkanı var
Sarıgül soruşturmasında 17 yeni gözaltı! Listede eski belediye başkanı var
08:19
Bursa’da 4,63 promille traktör kullandı, limitin 23 katı: 350 bin TL
Bursa'da 4,63 promille traktör kullandı, limitin 23 katı: 350 bin TL
08:14
Aliağa faciası sonrası HABAŞ patronuna Yeniköy’deki yalıda ev hapsi iddiası
Aliağa faciası sonrası HABAŞ patronuna Yeniköy'deki yalıda ev hapsi iddiası
08:11
Festivalde konuşan Zuhal Olcay’ın tek cümlesi Bilginer’e gönderme sayıldı
Festivalde konuşan Zuhal Olcay'ın tek cümlesi Bilginer'e gönderme sayıldı
07:32
Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın sözleri İsrail’i rahatsız etti Ankara’dan sert yanıt
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın sözleri İsrail'i rahatsız etti! Ankara'dan sert yanıt
07:20
Altın fiyatlarında sert düşüş 13 ayın en düşük seviyesi görüldü
Altın fiyatlarında sert düşüş! 13 ayın en düşük seviyesi görüldü
07:06
Malatya’da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor
Malatya'da 4 askerimizin şehit olduğu helikopter kazasında iki ihtimal üzerinde duruluyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.11.2026 09:37:29. #7.12#
SON DAKİKA: Hatay'da seyir halindeki kamyonette patlayan akü araçtaki 2 kişiyi yaraladı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android