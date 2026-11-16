Hatay Defne\'de takla atan otomobilde yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

Hatay Defne'de takla atan otomobilde yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Defne ilçesinde Harbiye Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi; olay yerinde emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.
Harbiye Mahallesi'nde yaşanan kazada kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobilin ters dönmesiyle 2 kişi yaralandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2kişi araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.
Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?