Hatay Defne'de takla atan otomobilde yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı - Son Dakika
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Hatay Defne'de takla atan otomobilde yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı

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Hatay Defne\'de takla atan otomobilde yaralanan 2 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı
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Hatay'ın Defne ilçesinde Harbiye Mahallesi'nde kontrolden çıkan otomobil takla attı, kazada 2 kişi yaralandı. Yaralılar, Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi; olay yerinde emniyet tedbirleri alındı.

Hatay'ın Defne ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 2 kişi yaralandı.

Harbiye Mahallesi'nde yaşanan kazada kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada otomobilin ters dönmesiyle 2 kişi yaralandı. Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle 2kişi araçtan kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi.

Ekipler tarafından olay yerinde gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Kaynak: İHA
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