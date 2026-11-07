Hatay Dörtyol\'da dere yatağında sızan şahıs, köprüden düştü sanılarak kurtarıldı

Hatay'da Özerli deresi yatağında alkol tüketirken sızarak hareketsiz kalan şahsın köprüden düştüğünü düşünen vatandaşların ihbarı ekipleri harekete geçirdi. Sağlık sorunu bulunmayan şahıs kontrol amaçlı hastaneye kaldırıldı.

Dörtyol ilçesi Özerli Mahallesi'nde bulunan Özerli deresi yatağında alkol tüketen şahıs baygınlık geçirerek sızdı. Köprü altında şahsı hareketsiz gören vatandaşlar, şahsın köprüden düşerek yaralandığını düşünerek durumu acil çağrı merkezine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine Hatay Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekipleri tarafından kurtarılarak sağlık ekiplerine teslim edilen şahıs, kontrol amacıyla Dörtyol Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Şahsın sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.