Hatay Erzin'de kıraathaneye molotof atanlar dahil 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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Hatay Erzin'de kıraathaneye molotof atanlar dahil 3 kişi tutuklandı

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Hatay'ın Erzin ilçesinde kıraathaneye düzenlenen molotoflu saldırıyla ilgili 3 kişi tutuklandı. İş yerine molotof atan 2 kişi ile gün içinde yaşanan kavgaya karışan 1 kişi, emniyet işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece cezaevine gönderildi.

Hatay'da kıraathaneye gerçekleştirilen molotoflu saldırıyla ilgili polis ekipleri tarafından yakalanan 3 kişi tutuklandı.

Erzin ilçesi kent merkezinde gün içerisinde yaşanan kavganın ardından 2 kişi kıraathaneye molotofla saldırı gerçekleşti. Saldırıda yaralanan olmazken iş yeri zarar gördü. Konuyla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, iş yerine molotof atan 2 kişiyi ve gün içerisinde yaşanan kavgaya karışan 1 kişiyi yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA
3. SayfaGüncelErzinHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Erzin'de kıraathaneye molotof atanlar dahil 3 kişi tutuklandı - Son Dakika
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