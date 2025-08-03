Hatay\'ın Erzin ilçesinde 3.9 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Hatay'ın Erzin ilçesi 3.9 büyüklüğünde depremle sarsıldı.
Hatay'ın Erzin ilçesinde akşam korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 22.25'te gerçekleşen depremin büyüklüğünü 3.9 olarak açıkladı.
Sarsıntı yerin 12.33 kilometre derinliğinde meydana geldi. Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı.
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