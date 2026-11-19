Hatay İskenderun'da yakalanan İ.K., 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapisle tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın İskenderun ilçesinde silah veya mermi suçundan 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan İ.K. yakalanarak gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.K. tutuklanıp cezaevine teslim edildi.
Hatay'ın İskenderun ilçesinde, silah veya mermilerin satın alınması, taşınması ve bulundurulması suçundan 11 yıl 1 ay hapis cezasıyla aranan İ.K. yakalandı.
Hatay Emniyet Müdürlüğü ekiplerince aranan şahısların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirildi.
Çalışmalar kapsamında hakkında 11 yıl 1 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan İ.K., İskenderun'da yakalanarak gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen İ.K., tutuklanarak cezaevine teslim edildi.
Kaynak: İHA
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