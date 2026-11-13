Hatay Payas\'ta aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

Hatay Payas'ta aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana-Hatay otobanının Payas mevkiinde aynı yönde ilerleyen 2 otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi, bölgede emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'da otoyolda 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.
Kaza; Adana - Hatay otobanı Payas ilçesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen 2 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.
Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan kurtarılan 5 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.
Kaza sonrası bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.
Kaynak: İHA
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