Hatay Payas'ta aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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Hatay Payas'ta aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı

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Hatay Payas\'ta aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı
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Adana-Hatay otobanının Payas mevkiinde aynı yönde ilerleyen 2 otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı. İtfaiye ve sağlık ekiplerinin müdahalesiyle araçtan kurtarılan yaralılar sağlık ekiplerine teslim edildi, bölgede emniyet tedbirleri alındı.

Hatay'da otoyolda 2 otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Kaza; Adana - Hatay otobanı Payas ilçesi mevkiinde yaşandı. Aynı istikamette ilerleyen 2 otomobil çarpıştı. İhbar üzerine bölgeye itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi.

Ekiplerin hızlı müdahalesiyle araçtan kurtarılan 5 kişi sağlık ekiplerine teslim edildi.

Kaza sonrası bölgede gerekli emniyet tedbirleri alındı.

Kaynak: İHA
3. SayfaİtfaiyeGüncelAdanaPayasHataySon Dakika

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SON DAKİKA: Hatay Payas'ta aynı yönde ilerleyen iki otomobil çarpıştı, 5 kişi yaralandı - Son Dakika
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