Hatay Reyhanlı'da ev yangını kısa sürede kontrol altına alındı, can kaybı yaşanmadıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde Fevzipaşa Mahallesi'ndeki evde çıkan yangın, ihbarın ardından gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangında can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, bölgede soğutma çalışması yapıldı ve emniyet tedbirleri alındı.
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde çıkan ev yangını, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kısa sürede kontrol altına alındı.
Fevzipaşa Mahallesi'nde meydana gelen yangına ihbar üzerine itfaiye ekipleri sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alınırken, olayda can kaybı ve yaralanma yaşanmadı. Bölgede soğutma çalışması ve gerekli emniyet tedbirleri gerçekleştirildi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?