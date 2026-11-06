Hatay Samandağ'da prefabrik ev gece patlamalarla yandı, can kaybı olmadı - Son Dakika
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Hatay Samandağ'da prefabrik ev gece patlamalarla yandı, can kaybı olmadı

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Hatay Samandağ\'da prefabrik ev gece patlamalarla yandı, can kaybı olmadı
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Hatay Samandağ\'da prefabrik ev gece patlamalarla yandı, can kaybı olmadı
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Hatay'ın Samandağ ilçesine bağlı Mağaracık Mahallesi'nde gece bir prefabrik evde çıkan yangın, patlamalarla büyüdü. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alınan yangında ev kullanılamaz hale gelirken can kaybı ve yaralanma yaşanmadı, jandarma inceleme başlattı.

Hatay'da gece saatlerinde yaşanan yangında patlamalarla birlikte alevlere teslim olan prefabrik ev yanarak kullanılmaz hale geldi.

Yangın, Samandağ ilçesi Mağaracık Mahallesi'nde bulunan prefabrik evde yaşandı. Sebebi henüz bilinemeyen yangında prefabrik yapı kısa sürede patlamalarla birlikte alevlere teslim oldu. İhbar üzerine bölgeye itfiaye ekipleri sevk edildi. Zaman zaman patlamaların yaşandığı tedirgin eden yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Can kaybı ve yaralanma yaşanmadan kısa sürede kontrol altına alınan yangında prefabrik ev kullanılamaz hale geldi.

Jandarma ekipleri yangınla ilgili inceleme başlattı.

Kaynak: İHA
Mağaracık3. SayfaİncelemeJandarmaSamandağİtfaiyeGüncelHatayYaşamSon Dakika

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