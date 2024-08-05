Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu - Son Dakika
Üye Girişi
3.Sayfa

Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu

Geniş Video İzle

Sabiha Gökçen-Giresun seferini gerçekleştiren AJet'in yolcuların valizini Sabiha Gökçen'de unuttuğu öne sürüldü. Sosyal medyada paylaşılan bir görüntüde duruma tepki gösteren yolcuları sakinleştirmeye çalışan bir görevlinin "1 hafta sonra evlerinize gönderilecektir" dediği duyuldu.

05.08.2024 10:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı'ndan Giresun'a hareket eden AJet firmasının yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttuğu iddiası gündeme bomba gibi düştü.

"BİR HAFTA SONRA EVLERİNİZE GÖNDERİLECEK"

Mağdur olduğunu öne süren bir sosyal medya kullanıcısı tarafından paylaşılan görüntüde bir görevlinin duruma tepki gösteren yolcuları "1 hafta sonra evlerinize gönderilecektir" diyerek sakinleştirmeye çalıştığı duyuluyor. Konuyla ilgili firmadan henüz bir açıklama yapılmadı.

Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen\'de unuttu

Sabiha Gökçen, Sosyal Medya, Giresun, Ulaşım, Haberler.com Özel, 3.Sayfa, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (3)

  • Ali Kublay: İyi gene eve gönderiyorlar bir hafta sonra gelin alında diyebilirler di 31 0 Yanıtla
  • fatih mazlum: A jet bilerek iateyerek itibarlastiriliyor bence bu kacinci skandal haber yeni bir cokme islemi olabilir ilerleyen surecte 15 2 Yanıtla
  • selam academy: Bizim valizi de adanada unuttular. İstanbul'dakiler sucu adanadakilere attılar. Magdur olan biz olduk. Lütfen bu firmaya binmeyin. Bi su ucakta 3 dolar. 2 2 Yanıtla

23:04 İran’ın 3’üncü büyük kenti İsfahan’da peş peşe şiddetli patlamalar İran'ın 3'üncü büyük kenti İsfahan'da peş peşe şiddetli patlamalar
21:25 Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü Restoranda ailesiyle birlikte saldırıya uğrayan savcı ilk kez konuştu: Kimseyi tehdit etmedim, çocuğum 1,5 metreden yere düştü
20:22 ABD, Nijer’deki son askerlerini de geri çekti ABD, Nijer'deki son askerlerini de geri çekti
19:48 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı’nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz Cumhurbaşkanı Erdoğan: Türkiye Aile Destek Programı'nı 2024 yılının sonuna kadar uzatıyoruz
19:22 Bakan Uraloğlu’ndan Instagram’a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz Bakan Uraloğlu'ndan Instagram'a erişim engeline ilişkin açıklama: İstediğimiz sonucu almış değiliz
10:57 Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu Temmuz ayı enflasyon verileri sonrası kira zam oranı da belli oldu
10:54 Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak’ın zor anları Göğsü açılınca büyük panik yaşadı Çarkıfelek hostesi Duygu Çakmak'ın zor anları! Göğsü açılınca büyük panik yaşadı
10:50 Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi Meghan Markle, verdiği son röportajda kraliyet ailesi ile yaşarken intihar etmeyi düşündüğünü söyledi
10:37 Mehmet Şimşek’ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum Mehmet Şimşek'ten temmuz ayı enflasyon rakamlarına ilk yorum
10:26 Küresel deprem piyasaları vurdu Borsa İstanbul iki kez devre kesti Küresel deprem piyasaları vurdu! Borsa İstanbul iki kez devre kesti
10:25 Havaalanını karıştıran iddia AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen’de unuttu Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu
10:22 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti 29 yıllık firma iflas eşiğinde: Tekstil devi konkordato ilan etti!
09:58 Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu Enflasyon temmuz ayında yüzde 3,23 arttı, yıllık bazda yüzde 61,78 oldu
09:57 Galatasaray, Gabriel Sara’yı rekor bonservisle kadrosuna kattı Galatasaray, Gabriel Sara'yı rekor bonservisle kadrosuna kattı
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.08.2024 04:16:39. #1.11#
SON DAKİKA: Havaalanını karıştıran iddia! AJet firması, yolcuların valizlerini Sabiha Gökçen'de unuttu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement