Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
3.Sayfa

Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu

Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu
26.06.2025 15:04
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İtalya'nın Brescia kentinde bir otelde 4 yaşındaki çocuk havuzda boğularak hayatını kaybetti. Olay sonrası sosyal medyada ihmalkarlıkla suçlanan 36 yaşındaki cankurtaran Matteo Formenti'nin cansız bedeni ormanlık alanda ağaca asılı halde bulundu.

İtalya'nın kuzeyindeki Brescia kentinde yaşanan feci bir olay, sadece bir ailenin değil, tüm bir toplumun kalbine derin bir yara bıraktı. Bir otelin yüzme havuzunda boğulan 4 yaşındaki çocuğun ardından, kendisini olaydan sorumlu tutan cankurtaran da hayatına son verdi.

4 YAŞINDAKİ ÇOCUK HAVUZDA BOĞULDU

Dış basında yer alan haberlere göre; 4 yaşındaki çocuk ailesinin gözleri önünde girdiği havuzda hayatını kaybetti.O anlara tanık olan otel konukları ve personel büyük bir şok yaşarken, olay kısa sürede tüm kente yayıldı.

CANKURTARANIN CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Facianın yaşandığı gün havuzun güvenliğinden sorumlu olan 36 yaşındaki cankurtaran Matteo Formenti, sosyal medyada hedef haline getirildi. Kullanıcıların ağır suçlamaları ve ihmalkarlık eleştirileriyle karşı karşıya kalan Formenti, büyük bir psikolojik baskı altına girdi.

Genç adam, birkaç gün sonra ormanlık bir alanda ağaca asılı halde ölü bulundu. Kentte iyi bir yüzücü olarak tanınan ve su sporlarına olan tutkusu bilinen Formenti'nin intiharı, ikinci bir yasa neden oldu.

"HER İKİ OLAY DA BİZİM İÇİN FELAKETTİR"

Brescia Belediye Başkanı Gabriele Zotti, yaşananların ardından şu ifadeleri kullandı: "Her iki olay da bizim için bir felakettir. Sosyal medyada başkalarını yargılamayın ve sorumlu bir şekilde kullanın." Kent, üst üste yaşanan bu iki trajediyle sarsılırken, kamuoyunda sosyal medya üzerinden kurulan baskının sonuçları bir kez daha tartışma konusu oldu.

Sosyal Medya, 3-sayfa, İtalya, Medya, Çocuk, Yaşam, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak Zihinsel engelli çocuğa sokak ortasında dayak
Asgari ücrete zam yapılacak mı AK Parti’den açıklama geldi Asgari ücrete zam yapılacak mı? AK Parti'den açıklama geldi
İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm İsrail ordusundan panik yaratan yanlış alarm
Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak Cumhurbaşkanı Erdoğan yanıtladı: 2026 NATO Zirvesi hangi şehirde olacak?
CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin CHP lideri Özel: Allah kimseyi butlan olacak bir pozisyona düşürmesin
Galatasaray’dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif Galatasaray'dan 2 yıldıza 27 milyon euroluk paket teklif
Anlaşma sağlandı Cristiano Ronaldo imzayı atıyor Anlaşma sağlandı! Cristiano Ronaldo imzayı atıyor
Dirk Kuyt’ın yeni takımı belli oldu Dirk Kuyt'ın yeni takımı belli oldu
Konya’da İHA tarlaya acil iniş yaptı Konya'da İHA tarlaya acil iniş yaptı
Noa Long’u Napoli’ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti Noa Long'u Napoli'ye kaptıran PSV gözünü Galatasaraylı yıldıza dikti
DEM’li vekilin Kürtçe belası TBMM’yi karıştırdı DEM'li vekilin Kürtçe belası TBMM'yi karıştırdı

13:47
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
Savaş bitti, Hamaney sessizliğini bozdu: Siyonist rejime karşı zafer kazandık
13:21
Erdoğan: İran’ın Hürmüz Boğazı’nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
Erdoğan: İran'ın Hürmüz Boğazı'nı kapatacağına ihtimal vermiyoruz
12:18
Bakan Tekin duyurdu Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
Bakan Tekin duyurdu! Okullarda velileri isyan ettiren uygulama tarih oluyor
09:57
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
22:32
Bilkent Üniversitesi’nde tartışma yaratan görüntü Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
Bilkent Üniversitesi'nde tartışma yaratan görüntü! Devrik Esad rejiminin bayrağı asıldı
22:29
Beşiktaş’ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye’de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
Beşiktaş'ı deviren Fenerbahçe Beko, Türkiye'de tarihe geçerek şampiyonluğa ulaştı
21:40
Galatasaray ve Fenerbahçe’de oynamıştı Garry Rodrigues’in yeni takımı belli oldu
Galatasaray ve Fenerbahçe'de oynamıştı! Garry Rodrigues'in yeni takımı belli oldu
21:29
Ali Koç Zenit’in başkanı olan yakın dostu Dyukov’dan Wendel’i istedi
Ali Koç Zenit'in başkanı olan yakın dostu Dyukov'dan Wendel'i istedi
21:21
Bakan Kurum’dan ’kiralık sosyal konut müjdesi
Bakan Kurum'dan 'kiralık sosyal konut müjdesi
21:07
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
Ünlü oyuncu Mehmet Akif Akdeniz, trafikte öldüresiye dövüldü
21:05
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
Ezgi Mola ile Mustafa Aksakallı boşanıyor
20:49
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
AK Parti Hasan Basri Yalçın, denizde kaza geçirdi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 26.06.2025 16:18:41. #7.12#
SON DAKİKA: Havuzda boğulan çocuğu kurtaramayan cankurtaran ölü bulundu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.