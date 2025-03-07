Hayatını kaybeden Ece Gürel\'in son paylaşımında dikkat çeken ifadeler

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Galatasaray ve Fenerbahçe için olay yaratacak sözler

2 Mart Pazar günü Belgrad Ormanı'na gideceğini söyleyerek evden çıkan ve daha sonra kendisinden haber alınamayan Ece Gürel (36) kendisini bulmak için başlatılan kurtarma çalışmalarının dördüncü gününde bulunabilmişti.

HİPOTERMİ GEÇİRDİ

Gürel, kaybolan eşyalarının 2 kilometre ilerisinde bulunmuştu. Ormanlık alanda 4 kişilik çevik kuvvet ve 12 kişilik sivil toplum kuruluşu ekipleri tarafından aranan, Gürel saat 01.15'te sarp ormanlık alanda uyur halde bulunmuştu. Uyandırılan ve bilinci açık şekilde hafif yaralı olarak hastaneye kaldırılan Ece Gürel'in uzun süre soğukta kaldığı için hipotermi geçirdiği belirlendi.

HAYATINI KAYBETTİ

Gürel'in tedavisi sırasında bir süre kalbi durdu ancak doktorların müdahalesinin ardından tekrar hayata döndürüldü ve entübe edilerek yoğun bakım servisine alındı. Gürel'in bu gecenin ilerleyen saatlerinde tedavi gördüğü hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybettiği öğrenildi.

İŞTE ECE GÜREL'İN SON PAYLAŞIMI

Öte yandan 2 Mart'ta kaybolan ve gece saatlerinde tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden Ece Gürel, 1 Mart'ta yaptığı paylaşım ortaya çıktı. Gürel paylaşımda, "Kendini sevmeyi öğrenen insan kendi çabalarının değerini bilirse çok daha dengeli bir hayat yaşar. Herkesin belirli sınırları vardır ve saygıyı hak eder" dedi.

YILLAR ÖNCEKİ PAYLAŞIMI HERKESİ KAHRETTİ

2019 yılında Ece Gürel'in yaptığı paylaşımda ise "Hep doğayla iç içeymişim, hep doğa da olmak dileğiyle" notunu yazdığı görüldü. Gürel'in ormanda kaybolduktan sonra yaşamını yitirmesiyle paylaşımı gündem oldu.