Hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika
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Hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı

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Sahnede fenalaşarak yere yığılan ve kaldırıldığı hastanede hayatını kaybeden sanatçı Volkan'ın Konak'ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı. Konak'ın görüntülerde son konserine hazırlandığı görülürken; görüntüler hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

31.03.2025 01:55
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Kuzey Kıbrıs Türkiye Cumhuriyeti'ndeki konser programı kapsamında sahneye çıkan ünlü sanatçı Volkan Konak, konser sırasında fenalaşan Konak, bir anda yere yığıldı.

Konak'a ilk müdahale sahnede yapıldı. Ayrıca Konak'a kalp masajı yapıldığı anlar da kameralarca kaydedildi. Usta sanatçı, ilk müdahalenin ardından Gazimağusa Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

HAYATINI KAYBETTİ

KKTC Sağlık Bakanlığı Konak'ın hayatını kaybettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada "Bu gece aniden rahatsızlanması nedeniyle 00.17'de Mağusa Devlet Hastanesi'ne müracaat ettirilen sanatçı Volkan Konak, 00.42'de tüm müdahalelere rağmen maalesef hayatını kaybetmiştir. Detaylı açıklama Mağusa Devlet Hastanesi Başhekimliği tarafından yazılı olarak yapılacaktır" denildi.

SON KULİS GÖRÜNTÜLERİ ORTAYA ÇIKTI

Konak'ın yaşamını yitirmeden önceki son kulis görüntüleri de sosyal medyaya yansıdı. O anlar hayranlarına duygusal anlar yaşattı.

Hayatını kaybeden Volkan Konak\'ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Hayatını kaybeden Volkan Konak'ın son kulis görüntüleri ortaya çıktı - Son Dakika

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