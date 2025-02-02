İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı - Son Dakika
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İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı

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Siirt'te, kötü koku şikayeti üzerine gidilen yaşlı çiftin evinden 1 traktör dolusu atık malzeme çıktı. Ekipler, gördükleri manzara karşısında şoke oldu.

02.02.2025 20:57
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Siirt'te merkez ilçeye bağlı Çal Mahallesi'nde yaşlı çiftin yaşadığı evden gelen koku üzerine komşuları Sadakataşı Derneği Siirt Şubesi'ne yardım talebinde bulundu.

BİR TRAKTÖR ATIK MALZEME ÇIKTI

Gelen dernek üyeleri evdeki atık malzemeleri çıkararak, temizlik ve ilaçlama çalışması yaptı. Evden bir traktör atık malzemesi çıkarken, yaşlı çift için düzenlenen yardım kampanyasıyla beyaz eşya ve mobilya ile giysi ihtiyaçları karşılandı.

"ELEKTRİK FATURASINI ÖDEYEMEDİĞİ İÇİN SOBA YAKAMIYOR"

Siirt Sadakataşı Derneği yöneticisi Mesut Karanfil, şu ifadeleri kullandı: "Bu ailemiz için bize bir hafta önce ihbar geldi. İhbarı değerlendirip buraya geldik. Durum baya kötüydü. Ev yaşanılacak durumda değildi. Baba, kulakları çok ağır işitiyor ve sürekli hasta olduğunu bize belirtti. Elektrik faturasını ödeyemediği için sobayı da yakamıyor. Bu sıkıntılarını dile getirdi. Biz de evin bir an önce boyanmasını yaptık, ilaçlamasını yaptık.

"HAYIRSEVER VATANDAŞLARIMIZDAN DESTEK BEKLİYORUZ"

Ondan sonra eksik olan eşyaları, yatağı, beyaz eşyası, hijyen paketi, gıda paketi, hepsini tedarik ettik. Buranın sürekli elektrik faturasının ödenmesi lazım, kiranın ödenmesi lazım. Bu konuda da hayırsever vatandaşlarımızdan destek bekliyoruz"

İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı

Yerel Haberler, 3-sayfa, Toplum, Yaşam, Siirt, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa İhbara giden ekipler hayatının şokunu yaşadı, hepsi yaşlı çiftin evinden çıktı - Son Dakika

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    Yorumlar (2)

  • Çelikk:
    krolar 0 2 Yanıtla
  • özgür ertul:
    Allah ( cc ) razı olsun ; ayaklarınızı sabit kılsın , ABİLER ! SİİRT'E , İBRAHİM FAKİRULLAH TİLLOVİ HAZRETLERİ'NE SELAM OLSUN !.. 0 0 Yanıtla
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