Her evde tüketilen mantıya kattıkları mide bulandırdı - Son Dakika
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Her evde tüketilen mantıya kattıkları mide bulandırdı

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Tarım ve Orman Bakanlığı, taklit ve tağşiş yapılmış gıdaların güncel listesini kamuoyuyla paylaştı. Bu listede mantı, etli ekmek, kebap ve baharat gibi geniş bir ürün yelpazesi yer alıyor. Mantıya kanatlı eti ve sakatat katıldığı tespit edildi.

17.01.2025 12:35  Güncelleme: 13:08
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Tarım ve Orman Bakanlığı, gıda güvenliğini sağlamak amacıyla yürüttüğü denetimler sonucunda, taklit ve tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünleri ve firmaları ifşa etmeye devam ediyor. 16 Ocak 2025 tarihinde yayımlanan listede, mantı ve etli ekmek gibi ürünlerin yanı sıra, kebap ve baharat çeşitleri de bulunuyor. Özellikle zeytinyağı üreten bazı firmaların ürünlerinde farklı yağların karıştırıldığı tespit edildi. İstanbul Kağıthane'de faaliyet gösteren "ELLE MANTI BÖREK-AYŞE KÜÇÜK" adlı firmanın ürettiği Kayseri mantısında kanatlı eti ve sakatat (Taşlık) tespit edildi.

DENETİMLER ARALIKSIZ DEVAM EDİYOR

Bakanlık, vatandaşların sağlıklı ve güvenilir gıdaya ulaşmasını temin etmek için denetimlerini aralıksız sürdürüyor. Gıda ve Yemin Resmi Kontrolüne Dair Yönetmelik kapsamında, laboratuvar sonuçlarıyla taklit veya tağşiş yapıldığı kesinleşen ürünler ve bu ürünleri üreten firmalar kamuoyunun bilgisine sunuluyor. Bu uygulama, tüketicilerin bilinçlenmesini ve hileli ürünlerden korunmasını amaçlıyor.

GÜVENİLİR GIDA

Vatandaşların, gıda alışverişlerinde dikkatli olmaları ve Bakanlık tarafından yayımlanan listeleri takip etmeleri önem arz ediyor. Gıda güvenliği konusunda herhangi bir şüphe durumunda, ilgili mercilere bildirimde bulunulması teşvik ediliyor.

Her evde tüketilen mantıya kattıkları mide bulandırdı
Her evde tüketilen mantıya kattıkları mide bulandırdı
Her evde tüketilen mantıya kattıkları mide bulandırdı
Her evde tüketilen mantıya kattıkları mide bulandırdı

Tarım ve Orman Bakanlığı, Ekonomi Türkiye, Ekonomi, 3-sayfa, Sağlık, Ekmek, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Her evde tüketilen mantıya kattıkları mide bulandırdı - Son Dakika

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    Yorumlar (4)

  • Gökhan:
    Cezayi odeyip uretmeye devam edecek mi siz ondan haber verin. Bu adamin isletme hakki elinden alinmali arti 20 yılda hapis yatmali. Bak bakalim o zaman bu tur sahtekarliklar yok oluyor mu? Olmuyor mu? 42 0 Yanıtla
  • LEVENT ÖĞÜÇBİLEK:
    adam komik kesilen komik cezayı ödeyip başka bir isimle üretmeye devam ediyor bozuk gıda üretmek insanı öldürmekle eşit sayılır cezasıda büyük olmalı bakın 3 günde sahte alkoöden 37 kişi öldü 26 0 Yanıtla
  • Serkan Yalçın:
    kim hazır aliyorki evde yapılan hem hijyen hemde ne koyduğunu biliyorsun 3 0 Yanıtla
  • NİYAZİ ÜNAL:
    Bimde şokta A101 de 850 gr bal 135 tl, bunun bal olması mğmkün değil, buna neden ses çıkran yok, kanatlı eti yenebilir en azından bu baldakikiler ney hiçmi bakan yok 0 0 Yanıtla
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