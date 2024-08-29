Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi - Son Dakika
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Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi

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Diyarbakır'da kaybolan Narin Güran'ı arama çalışmaları devam ederken bir vatandaş tarafından kayda alınan görüntü büyük yankı uyandırdı. Görüntüde küçük bir kız çocuğu, gece yarısı sokakta tek başına yürürken görülüyor. Videoyu izleyenler ''Herkes anne-baba olmasın'' demekten kendini alamadı.

29.08.2024 14:32  Güncelleme: 14:38
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Tüm Türkiye Diyarbakır'da kaybolan Narin'den gelecek umutlu haberi beklerken kayda alınan bir görüntü büyük tepki çekti. Bahsi geçen görüntüde bir kız çocuğunun gece yarısı sokakta tek başına yürüdüğü görülüyor.

"ANNEM, ABLALARIMI BULMAM İÇİN GÖNDERDİ"

O anları kayda alan kadın "Gece yarısı tek başına ne işin var burada?" sorusunu yönelttiği kız çocuğundan "Annem, ablalarımı bulmam için gönderdi" yanıtını aldı.

"HERKES ANNE-BABA OLMAMALI"

Kısa sürede büyük yankı uyandıran görüntünün altına "Herkes anne-baba olmamalı", "Böyle anne babalara teşhir şart", "Narin'e çok benziyor", "Nasıl rahat anneler var aklım almıyor" şeklinde yorumlar yapıldı.

Herkes Narin\'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi

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Son Dakika 3.Sayfa Herkes Narin'den gelecek haberi beklerken gece yarısı çekilen bu görüntü isyan ettirdi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • ferhat eser: TEK YOL ŞERİAT 33 75 Yanıtla
  • Salih Gökçek: Yakında bu kızın da kayboldu haberi yapılır devlet koruma altına almalı böyle sahipsiz çocukları sahipsiz diyorum çünkü sahibi olsa gece yarısı dışarıda olmaz 33 1 Yanıtla
  • Mirac Gülaç: ablada pompadadır 3 6 Yanıtla
  • Erkan Tekcan: Ahh ahh bu yavrulara anne baba olamadık, abi abla olamadık, devlet olamadık, insan olamadık… 9 0 Yanıtla
  • Bayram Yavuz: Narine Allah yardım eylesin. Ailesine Allah sabır versin. Türkiye'nin Gündeminde her kaybın böyle Haber olmasını diliyorum. 6 0 Yanıtla
  • Reyhan Gök: bu çocuklara yazık gözünden esirgedigin çocuklar neyazikki bazı anne babalar elinin tersiyle itiliyor devlet sahip çıksın artık bu olaylara yeter geçen de dört çocuğunu öldürdü baba yeter masum çocuklara el uzatmayın kıymayın artık savunmasız bu masumlara onlar bizim değerlerimiz 2 0 Yanıtla
  • hacı abdullah: hakta kalmayayım ama . anasının kesin özel durumu var . misafiri falan geldi ise erkek papağan falan onunla çekirdek citlatiyordur kesin . 0 1 Yanıtla
  • Tuncay Bozkaya: Yorum yapmayacaktım ama,okuduğum yorumlar çok ayıp, arkadaşlar olayları bilmeden lütfen böyle ayıp yorumlar yapmayın yazıktır, sizin de başınıza gelebilir. 0 0 Yanıtla
    • Tüm yorumlar için tıklayınız

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