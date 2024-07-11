Hindistan\'da aldatılan kadın, kocasına polislerin önünde tokat attı

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İki kadın turist, aynı erkek için cadde ortasında kavga etti, çevredekiler sadece izledi

Hindistan'ın Hapur şehrinde, bir kadının kocasını kız arkadaşıyla bir evde suçüstü yakalanmasının ardından şiddetli bir olay yaşandı. Kadın, kocasına polislerin önünde sert bir tokat attı. Olayın görüntüleri şu anda sosyal medyada dolaşıyor. Videoda, polislerle birlikte evden çıkan çift görülüyor. Kadın kısa bir süre sonra geri dönüp kocasına tokat atarken görülüyor. Bu sırada koca, telefonda konuşarak polislerin önünde karısına tokat atıyor. Ardından çift arasında bir kavga çıkıyor ve polis müdahale edip durumu kontrol altına alıyor.

KOCA ÜÇ YILDIR ALDATIYOR

Olayın tarihi ve saati henüz netleştirilmemiş olsa da, videonun ilk olarak Shakti Thakur (Hapur'daki bir elektronik medya başkanı) tarafından paylaşıldığı belirtiliyor. Haberlere göre, kadın, kocasının iş bahanesiyle evden çıkıp sevgilisiyle buluştuğunu öğrenince öfkelenmiş. Polis eşliğinde kadının evine gidilerek koca yakalanmış ve yetkililere evlilik dışı ilişki yaşadığını itiraf etmiş. Raporlar ayrıca kocanın üç yıldır başka bir kadınla ilişkisi olduğunu iddia ediyor.

Video viral hale gelerek 6 binden fazla kez izlenmiş ve çevrimiçi tepkileri tetiklemiş. Çoğu kişi, adamın suç işledikten sonra şiddete başvurmasını kınayan yorumlarda bulunmuş. Bir kullanıcı, "Evlilik dışı ilişkilerin günümüzde yaygın olduğunu" belirterek tepkisini dile getirmiş.