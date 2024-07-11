Hindistan'da aldatılan kadın, kocasına polislerin önünde tokat attı - Son Dakika
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Hindistan'da aldatılan kadın, kocasına polislerin önünde tokat attı

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Hindistan'ın Hapur şehrinde, bir kadın kocasını kız arkadaşıyla bir evde yakalayınca polislerin önünde kocasına tokat attı.

11.07.2024 13:32  Güncelleme: 13:41
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Hindistan'ın Hapur şehrinde, bir kadının kocasını kız arkadaşıyla bir evde suçüstü yakalanmasının ardından şiddetli bir olay yaşandı. Kadın, kocasına polislerin önünde sert bir tokat attı. Olayın görüntüleri şu anda sosyal medyada dolaşıyor. Videoda, polislerle birlikte evden çıkan çift görülüyor. Kadın kısa bir süre sonra geri dönüp kocasına tokat atarken görülüyor. Bu sırada koca, telefonda konuşarak polislerin önünde karısına tokat atıyor. Ardından çift arasında bir kavga çıkıyor ve polis müdahale edip durumu kontrol altına alıyor.

KOCA ÜÇ YILDIR ALDATIYOR

Olayın tarihi ve saati henüz netleştirilmemiş olsa da, videonun ilk olarak Shakti Thakur (Hapur'daki bir elektronik medya başkanı) tarafından paylaşıldığı belirtiliyor. Haberlere göre, kadın, kocasının iş bahanesiyle evden çıkıp sevgilisiyle buluştuğunu öğrenince öfkelenmiş. Polis eşliğinde kadının evine gidilerek koca yakalanmış ve yetkililere evlilik dışı ilişki yaşadığını itiraf etmiş. Raporlar ayrıca kocanın üç yıldır başka bir kadınla ilişkisi olduğunu iddia ediyor.

Video viral hale gelerek 6 binden fazla kez izlenmiş ve çevrimiçi tepkileri tetiklemiş. Çoğu kişi, adamın suç işledikten sonra şiddete başvurmasını kınayan yorumlarda bulunmuş. Bir kullanıcı, "Evlilik dışı ilişkilerin günümüzde yaygın olduğunu" belirterek tepkisini dile getirmiş.

Hindistan\'da aldatılan kadın, kocasına polislerin önünde tokat attı

Hindistan, 3.Sayfa, Kadın, Toplum, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da aldatılan kadın, kocasına polislerin önünde tokat attı - Son Dakika

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    Yorumlar (3)

  • RagnarLothbrok: Bize ne la bundan ?? 7 3 Yanıtla
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  • Furkan Kaplan: Haber yapılacak onca sorun varken, gerçekten bize ne bundan. 0 0 Yanıtla

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SON DAKİKA: Hindistan'da aldatılan kadın, kocasına polislerin önünde tokat attı - Son Dakika
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