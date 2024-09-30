Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü - Son Dakika
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Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü

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Hindistan'da bir adamın aldatan eşini ve sevgilisini dövdüğü görüntüler sosyal medyada paylaşıldı. Adam, eşini ve sevgilisini ahşap direklere bağlayıp, kalabalığın önünde sopa ve iple dövdü. Olay, insan hakları aktivisti Kundan Srivastava tarafından paylaşıldı ve tartışma yarattı. Bazıları adamın ailesinin onurunu koruduğunu savunurken, bazıları da bu eylemin aile içi şiddeti teşvik ettiğini ve normalleştirdiğini söylüyor. Polisin olayı soruşturup soruşturmadığı henüz bilinmiyor.

30.09.2024 10:13  Güncelleme: 10:23
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Hindistan'da bir adamın aldatan eşini ve sevgilisini dövdüğünü gösteren dehşet verici görüntüler ortaya çıktı.

Öfkeli adam, kurbanlarını ahşap direklere bağlayıp bir kalabalığın gözü önünde sopa ve iple saldırdı.

Geleneksel Hint kıyafeti giyen kadın, kocası onu kamçılarken çığlık atıyor ve darbelerden kaçmak için direğin etrafında dönmeye çalışıyordu.

Adam daha sonra verandada ilerleyerek, yine bağlı olan karısının sevgilisini dövmeye başladı.

Aralarında çocukların da bulunduğu, oldukça sıkılmış görünen bir kalabalık olayı izledi. Ancak bu çocukların dayağı uygulayan adamın ailesine ait olup olmadığı belirsiz.

Hindistan'da, adamın bu eylemleri nedeniyle cezalandırılıp cezalandırılmaması gerektiği konusunda hararetli bir tartışma yaşanıyor.

Eleştirmenler, karısını direğe bağlayıp sopa ve iple döven adamın görüntüsünün aile içi şiddeti teşvik ettiğini ve hatta normalleştirdiğini söylüyor.

Ancak adamın eylemlerini savunanlar, onun sadece ailesinin onurunu koruduğunu ve şüpheli sevgiliyi de bağlayıp dövdüğü için bunun aile içi şiddet sayılmayacağını iddia ediyor.

Video, insan hakları aktivisti Kundan Srivastava tarafından paylaşıldı. Srivastava, adamın yaptıklarını savunmaya çalışan insan sayısına şaşırdığını belirtti.

Polisin olayı soruşturup soruşturmadığı açıklanmadı, ancak aktivistlere göre kadının aksanından olayın Hindistan'ın doğusundaki Bihar Eyaleti'nde gerçekleşmiş olabileceği anlaşılıyor.

Srivastava, çifti tanıyan birilerinin kendisiyle iletişime geçmesini isteyerek, "Ben bu tür şiddete, fiziksel istismara ve suç faaliyetlerine karşıyım" diyerek resmi bir şikâyette bulunmak istediğini belirtti.

Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü
Hindistan\'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü

Hindistan, 3-sayfa, Toplum, Polis, Hukuk, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da aldatılan koca, karısını ve sevgilisini ağaca bağlayıp dövdü - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Samsun Sporlu:
    tebrikler 125 1 Yanıtla
  • Veysi Karaman:
    eline sağlık 106 0 Yanıtla
  • Ayhan Sevilir:
    ikisini aynı direğe bağlayıp yapsaydın. 78 0 Yanıtla
  • Özer Canaydın:
    Çok güzel yapmış, dinlenip dinlenip dövseydi. 71 0 Yanıtla
  • mavişş Kaplan:
    Keşke bizim ülkede de aynısına olsa 43 0 Yanıtla
  • Tabutcu:
    Adaletin olmadığı yerde herkes kendine göre bir şeyler yapar 2 0 Yanıtla
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