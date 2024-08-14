Hindistan'da asistan kadın doktorun hastanede tecavüze uğrayıp öldürülmesinden sonra doktorlar eylem yaptı - Son Dakika
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Hindistan'da asistan kadın doktorun hastanede tecavüze uğrayıp öldürülmesinden sonra doktorlar eylem yaptı

Hindistan\'da asistan kadın doktorun hastanede tecavüze uğrayıp öldürülmesinden sonra doktorlar eylem yaptı

Hindistan'ın Kalküta şehrinde 31 yaşındaki bir asistan doktorun ölümü, ülke çapında büyük protestolara neden oldu. Doktorun ailesi ve muhalefet partisi BJP, doktorun tecavüze uğrayıp öldürüldüğünü iddia etti. Olayın ardından binlerce doktor, adalet ve daha iyi güvenlik önlemleri talep etmek için protesto düzenledi. Olay yerini inceleyen polis, doktorun tecavüze uğrayıp öldürüldüğünü açıkladı ve bir polis gönüllüsünü tutukladı.

14.08.2024 14:44
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31 yaşındaki kadın asistan doktor, Cuma sabahı Kalküta'daki R G Kar Tıp Fakültesi ve Hastanesi'nde ölü bulundu. Olay, Batı Bengal'de siyasi bir krize yol açtı. Doktorun ailesi ve muhalefet partisi BJP, doktorun tecavüze uğrayıp öldürüldüğünü iddia etti.

Kalküta Emniyet Müdürü ve yardımcısı olay yerini inceledi. Polis, vücuttaki tırnak izlerinin bir mücadele olduğunu gösterdiğini ve Perşembe gecesi nöbette olan beş kişiyi sorguladıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı hastaneyi ziyaret etti. Başbakan Mamata Banerjee aileye başsağlığı diledi ve destek sözü verdi. TMC milletvekili Santanu Sen, kapsamlı bir soruşturma sözü verdi.

Doktorun babası, kızıyla son konuşmasında her şeyin normal göründüğünü, ancak kısmen giyinik halde bulunduğunu söyledi.

Hastane, iç soruşturma ve otopsi için iki panel kurdu. İlk tahkikat raporu, kurbanın "kısmen giyinik" bulunduğunu belirtiyor. Asistan doktorlar, bağımsız bir soruşturma talep etti.

Sağlık Hizmetleri Doktorları Derneği, olayı kınadı ve kapsamlı bir soruşturma istedi.

Olay sonrası, Hindistan'da doktorların protestoları ülke çapına yayıldı ve hastane hizmetleri aksadı. Binlerce doktor, adalet ve daha iyi güvenlik önlemleri talep etti.

Polis, doktorun tecavüze uğrayıp öldürüldüğünü açıkladı.

Hindistan'da asistan kadın doktorun hastanede tecavüze uğrayıp öldürülmesinden sonra doktorlar eylem yaptı
Hindistan'da asistan kadın doktorun hastanede tecavüze uğrayıp öldürülmesinden sonra doktorlar eylem yaptı

Hindistan, 3-sayfa, Dünya, Hukuk, 3.Sayfa, Dünya, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Hindistan'da asistan kadın doktorun hastanede tecavüze uğrayıp öldürülmesinden sonra doktorlar eylem yaptı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Hindistan'da asistan kadın doktorun hastanede tecavüze uğrayıp öldürülmesinden sonra doktorlar eylem yaptı - Son Dakika
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