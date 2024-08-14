Hindistan\'da asistan kadın doktorun hastanede tecavüze uğrayıp öldürülmesinden sonra doktorlar eylem yaptı

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31 yaşındaki kadın asistan doktor, Cuma sabahı Kalküta'daki R G Kar Tıp Fakültesi ve Hastanesi'nde ölü bulundu. Olay, Batı Bengal'de siyasi bir krize yol açtı. Doktorun ailesi ve muhalefet partisi BJP, doktorun tecavüze uğrayıp öldürüldüğünü iddia etti.

Kalküta Emniyet Müdürü ve yardımcısı olay yerini inceledi. Polis, vücuttaki tırnak izlerinin bir mücadele olduğunu gösterdiğini ve Perşembe gecesi nöbette olan beş kişiyi sorguladıklarını belirtti.

Sağlık Bakanı hastaneyi ziyaret etti. Başbakan Mamata Banerjee aileye başsağlığı diledi ve destek sözü verdi. TMC milletvekili Santanu Sen, kapsamlı bir soruşturma sözü verdi.

Doktorun babası, kızıyla son konuşmasında her şeyin normal göründüğünü, ancak kısmen giyinik halde bulunduğunu söyledi.

Hastane, iç soruşturma ve otopsi için iki panel kurdu. İlk tahkikat raporu, kurbanın "kısmen giyinik" bulunduğunu belirtiyor. Asistan doktorlar, bağımsız bir soruşturma talep etti.

Sağlık Hizmetleri Doktorları Derneği, olayı kınadı ve kapsamlı bir soruşturma istedi.

Olay sonrası, Hindistan'da doktorların protestoları ülke çapına yayıldı ve hastane hizmetleri aksadı. Binlerce doktor, adalet ve daha iyi güvenlik önlemleri talep etti.

Polis, doktorun tecavüze uğrayıp öldürüldüğünü açıkladı.